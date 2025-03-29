香港7欖港男隊主場發威　反勝日本闖「銀劍」決賽

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周六（29日）假啟德主場館上演次日賽事，港男隊於「銀劍賽」憑薩耶斯梅開二度，以43：21力挫日本，晉級周日（30日）上演的決賽，力爭兩連霸。

衞冕的港隊主場出擊，開局遭日本率先達陣，落後0：7，其後昨日對中國一戰有達陣的薩耶斯再有入球進帳，追成7：7。港隊防守出現失誤，日本中路突破達陣，拉開至14：7。港隊「入球機器」丹馬克在邊路突破，吸引敵衞夾擊後，傳給邊路後上的薩耶斯，半場追成12：14。下半場港隊憑隊長蔡紀駿撕破對手防線達陣得分，之後杜舒雲、丹馬克、首度披甲的葛史活、拜恩菲立斯建功，最終港隊43：21取勝。

港隊晉級決賽，將對日本和中國之間的勝者。連續兩日貢獻達陣的薩耶斯（Harry）賽後興奮表示，港隊主場威力強勁：「今次是我第3次出戰香港7欖，感覺每次香港隊主場比賽，大家都會提升一個層次，這裡的氣氛太好了。今場再次落後下反勝，證明我們能夠很快調整自己，之前我們在挑戰賽表現不理想，好開心今次大家展現努力成果。好開心可以在南看台前入波，可惜我們正落後，未能好好慶祝。」

28歲的薩耶斯父親為英國人，英裔母親則生於香港，令他獲得代表香港資格，2019年首次為港隊披甲上陣，他笑談與啟德頗有緣：「以前父親來港幫手建新機場，現在我在舊機場啟德比賽，有種特別的情意結。」說到今日球場打開天幕，薩耶斯大讚道：「我自己就鍾意打開天幕，因為光猛一點，我想見到球迷享受睇波、飲酒的樣子。明日無論對哪隊，我們都會做足功課、專注自己，為球迷而戰。」