港超聯　東方保榜首優勢轟炸港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）尾場，處於榜首的東方，坐鎮旺角大球場恭迎港會。主隊派出賀爾、亞歷斯祖及賓紀文扼守後防，馬高斯聯同馬希偉控制中場，為巴科爾和費利浦薩鋪橋搭路，洛迪古斯先列後備，巴杜姆未被列入大軍名單；港會方面，費查把守最後一關，唐道碧負責中場掃蕩，陳灝在兩側製造威脅，協助里奧爭取入球。

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

6 米祖域

7 巴科爾

10 費利浦薩

17 賓紀文

19 亞歷斯祖

22 梁冠聰 ［C］

23 馬希偉

27 馬高斯

72 拿亞

港會正選：

1 費查［GK］［C］

4 唐道碧

6 奧斯卡

7 陳灝

8 麥美倫

9 里奧

10 薩拉沙

18 積施利

22 比提

26 羅素

97 林澔希

東方後備：

26 廖富源［GK］

16 梁振邦

28 蕭政

30 黃梓浩

32 林衍廷

33 高銘浩

36 顧斌

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

99 洛迪古斯

港會後備：

88 韋俊軒 ［GK］

2 曾俊軒

15 素朗臣

19 申在鎬

20 黃琛喆

24 李宗恒

28 黎皚韜

30 博偉程

40 歷祈活

55 費利皮爾

74 史加利

80 關歷克

周六「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，尾場榜首東方於旺角大球場出擊，恭迎排尾二的港會，且看前者能否「4殺」對手！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方剛於「賽馬會菁英盃」晉級4強，今重返聯賽戰線迎戰港會，東方雖然今季各項賽事3度擊敗對手，惟主教練盧比度（Chino）未敢輕敵：「港會班球員好有活力，早排仲入咗『足總盃』4強，我哋要打醒精神，唔好以為贏硬。」Chino又透露卡路士已傷愈復操，惟狀態有待提升。

洛迪古斯同隊友漸見默契

第3度效力東方的洛迪古斯，揚言會盡力為球隊爭勝：「港會有幾位經驗球員帶住，絕對唔易踢，但教練團已經做足準備，而且我同Noah（巴科爾）及Victor（巴杜姆）默契愈嚟愈好，有信心贏到波。」

港會今季各項賽事三度面對東方全敗之餘，共失10球，主教練谷卓斯形容對手實力強大，希望球員盡量為對手製造麻煩：「東方為保住個榜首，今場實去盡，但我哋次循環喺主場，捱到77分鐘先畀馬高斯入波，證明只要保持專注，有能力令對手踢得辛苦啲。」

陳灝：要珍惜反擊機會

前鋒陳灝指會把握僅有機會，盡力炮製驚喜：「可能大部份球迷覺得東方秤高好多，但我哋落到場實鍊到盡，而且『波係圓嘅』，希望隊友守好每一球，反擊方面踢得決斷啲，咁就有機會偷雞。」