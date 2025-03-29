港超聯　傑志3比1挫冠忠南區

周六（29日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，由冠忠南區坐鎮香港仔運動場硬撼傑志。最終傑志憑祖連奴、迪美路夫及羅梓駿各建一功，以3比1首度於今季聯賽擊敗冠忠南區。

南區今場由伍瑋謙把關，黃浩然夥拍宋柱浩鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在積遜及史提芬彭利拿身上，基哥利先列後備；「藍鳥」方面，由泰利負責把關，鄧達思鎮守中路，利亞倫負責中場派牌，為祖連奴和迪美路夫創造突擊機會。

開賽僅1分鐘，主隊先有埋門機會，亞哥斯達右路單刀窄角度起腳，被門將泰利擋出。9分鐘，佐佐木周開出角球，川瀬浩太接應宋柱浩傳中施頭槌攻門，但角度太正被泰利接實。15分鐘，積遜侵犯馬查度，林樂勤罰球直射，伍瑋謙橫身接實。35分鐘，馬查度角球開入禁區，門前一片混亂下皮球落於迪美路夫腳下，迪美路夫近柱勁射，被伍瑋謙救出。上半場，雙方互交白卷之下返回更衣室。

50分鐘，費蘭度接應林樂勤傳送後，右腳勁射惟中柱彈出，祖連奴門前補腳射入，為「藍鳥」打開紀錄。60分鐘，林樂勤角球開入禁區，迪美路夫頭槌頂成2比0。南區防線瀕臨崩潰，2分鐘後，迪美路夫右邊底線傳中，羅梓駿快腳上前篤入，拉開領先優勢至3球。補時階段，馬查度禁區內侵犯佐佐木周，球證直指十二碼，由基斯射入。最後傑志以3比1擊敗冠忠南區。