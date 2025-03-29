阿根廷男欖一洗頹氣　香港7欖全勝闖4強

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周六（29日）假啟德主場館上演次日賽事，榜首阿根廷勢如破竹，上午大勝斐濟，小組全勝殺入晚上8強戰，以22：14擊敗愛爾蘭，闖進周日（30日）下午舉行的4強。

前兩站奪得冠軍的阿根廷暫列榜首，球隊來到香港站延續勇態，昨日於小組賽連贏愛爾蘭和美國，今早再以35：7大勝斐濟，3戰全勝晉級晚上的8強賽，重遇兩隊「最佳第3名」之一的愛爾蘭。最終阿根廷憑4人達陣，以22：14再挫愛爾蘭，闖進4強。

阿根廷去年在香港7欖僅得第9名，事實上球隊已有超過20年未能在香港賽踏上頒獎台，對上一次已是2004年。對斐濟一戰有份達陣的Matteo Graziano賽後表示：「近期的成績全是努力所得，我們付出了所有。球隊每屆球員未必一樣，但我們想贏的心一直都在，我們好想在香港有好成績，如能奪冠是夢想成真。」

第3次來港參賽的Matteo笑言今次來港感覺新鮮：「這是一個美麗的場館。過去幾年我對香港感覺不太好，因為氣候和阿根廷很大分別，這裡常下雨，又熱又潮濕，但新場館感覺不一樣，是系列賽最好的場館之一。」

女子組方面，衞冕的新西蘭未受考驗，8強以31：7擊敗巴西闖4強。至於上屆季軍澳洲同樣小組賽全勝，8強以35：5大勝美國，取得4強席位。另外今季首戰系列賽的中國國家隊以10：24不敵美國，小組3戰全敗無緣8強。