港超聯　跌咗兩分！東方遭港會逼和1比1

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）尾場，處於榜首的東方，坐鎮旺角大球場恭迎港會。最終港會靠比提的入球，以1比1逼和東方，東方以兩分領先大埔續排榜首，但踢多1場。

主隊派出賀爾、亞歷斯祖及賓紀文扼守後防，馬高斯聯同馬希偉控制中場，為巴科爾和費利浦薩鋪橋搭路，洛迪古斯先列後備，巴杜姆未被列入大軍名單；港會方面，費查把守最後一關，唐道碧負責中場掃蕩，陳灝在兩側製造威脅，協助里奧爭取入球。

東方初段較為主動，但到16分鐘突然以顧斌入替費利浦薩，1分鐘後幾乎收效，馬希偉左路傳中，顧斌中路勁射被費查擋出，19分鐘，賓紀文傳入禁區，但巴科爾頂高。31分鐘，主隊黃金機會，馬希偉送出直線，巴科爾單刀被費查救出。9分鐘後，米祖域大腳踢前，巴科爾推過費查一射入網，惟旁證指巴科爾越位在先，入球無效，兩隊半場互無紀錄。

但東方換邊後僅花兩分鐘就打開紀錄，馬希偉篤前，巴科爾中路長驅直進，推入禁區射成1比0。隨後東方再接再厲，62分鐘，顧斌左路斬入禁區，巴科爾頭槌攻門，未應命中目標，74分鐘，馬高斯傳中，巴科爾近門頭槌再被費查沒收，1分鐘後，麥美倫傳中，關歷克回後，比提禁區頂起腳射入，為客隊追平，求勝心切的主隊到83分鐘換入洛迪古斯，加強攻力，但都未能再度攻破港會大門，兩隊踢成1比1完場，各得1分，東方以兩分力壓大埔續排榜首，但踢多1場。