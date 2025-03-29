港超聯　九龍城主場激鬥北區

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周日（30日）繼續為球迷送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場會上演「地區打吡」，近5場聯賽只得1勝的九龍城，坐鎮深水埗運動場迎戰排榜尾的北區。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則爆發前列大戰，衞冕冠軍理文於主場將軍澳運動場擺下擂台，硬撼「2哥」大埔，賽果勢影響爭標形勢，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

目前以21分暫列聯賽榜第5的九龍城，近兩周輪空，雖然是役面對榜尾北區，主教練陳銘剛表示球隊未敢怠慢，曾特別外安排友賽以維持狀態：「依家雖然積分上我哋比北區多，但每隊嘅實力其實愈來愈接近，加上最近國際賽期冇常規比賽之下，球員狀態比較難維持，所以我哋都約咗理文踢咗場友賽，期望球員透過拍跳保持到個狀態。」

後衞龍梓軒早前獲U22徵召赴緬甸友賽，「龍仔」表示這趟行程收穫良多，期望之後可學以致用：「今次代表香港出去踢國際賽，見識到其他國家同齡球員嘅水平，尤其是佢哋嘅敏捷度同反應方面，都好值得我去學習。北區嘅古杜拉、舒拉普同羅港威都係好有入球能力嘅球員，落到場我會出盡十成力去踢，希望贏番場波。」

北區上場主場以2比1擊敗港會，取得聯賽第2勝，兼終止各項賽事6連敗頹勢，主教練陳志康直言有助球員減壓：「上場天氣同場地，嚴重影響雙方發揮，最後能順利贏波，的確令球隊鬆一口氣。」陣容方面，外援李旻宇早前已經離隊，惟兩名早前赴緬甸出戰友賽的U22港隊成員龐焯熙、黃靖然，今場可以候命。

北區今季聯賽首勝正是擊敗九龍城，不過「Cow Sir」卻稱今場未敢掉以輕心，希望球員在防守上能更加專注：「九龍城早前喺落後兩球情況下反勝傑志，已經證明冇嘢冇可能！今場想贏嘅話，要盡量減少失球，尤其防守盯人更做得更好，反搶速度都要提升。」

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：63.李瀚灝

後衞：14.龍梓軒 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：23.韋健豪 5.丹尼路 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：22.劉君正 32.艾利安 8.肯迪

前鋒：11.古杜拉 7.舒拉普 9.羅港威