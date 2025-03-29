港超聯　黃綠大戰！理文火併大埔

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周日（30日）繼續為球迷送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場會上演「地區打吡」，近5場聯賽只得1勝的九龍城，坐鎮深水埗運動場迎戰排榜尾的北區。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則爆發前列大戰，衞冕冠軍理文於主場將軍澳運動場擺下擂台，硬撼「2哥」大埔，賽果勢影響爭標形勢，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

理文上仗以1球力挫傑志，繼續保持爭標機會，暫代主教練朱兆基形容球隊士氣高昂，期望延續氣勢：「之前成隊波曾經有低潮期，大家落場發揮好似好迷茫咁，上場贏咗傑志大家士氣同信心會好番啲，隊友之間嘅信任大番好多，只要前鋒入波個決心夠大，成場波就已經爭好遠，所以鞏固信心會係對大埔其中一個關鍵元素。」陣容方面，立花稜也累積5面黃牌今場停賽，好消息是杜度已經傷愈，可以候命。

門將陳嘉豪上場成功零封對手，他認為球隊近期防守表現穩妥，期望球隊抵住壓力，搶得關鍵3分：「盧卡斯仲有馬卡雷拿嘅反擊能力都好強，我哋防守嘅時候單對單能力就一定要再提升，盡量避免畀對手利用空間打反擊，希望可以把握到呢場波，再追貼啲榜首位置。」

上周對港會的「賽馬會菁英盃」刻意輪換，但大埔主教練李志堅笑言傷兵情況未有因此改善：「唔會話樂觀，始終馬卡雷拿就住踢，同埋其實只係得兩、三個主力休息；好似伊高沙托尼、杜國榆嗰啲都有份踢，陳肇鈞、謝家榮又去咗香港隊。」提到上場演地標戰的新援奇雲莫雷拉，「堅Sir」則承認這名後防狀態仍有待提升：「唔會覺得係理想，但佢冇踢波一段日子，亦只係嚟咗一個禮拜，仲要適應。」

「綠戰士」上一場聯賽反負東方後，已失去榜首位置，今場再撼另一支勁旅理文，「堅Sir」強調會盡力而為，盼能重返勝軌：「今場重要性唔使多講，理文嘅外援好有質素，加上啱啱換教練，隊內氣氛一定好咗；加上我哋又要作客，呢場實好難踢。」值得一提，大埔與外援柏連尼達成共識，提前解約。

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：55.余煒廉 23.泰法蘇尼 5.杜度 13.李毅凱

中場：10.黃威 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 20.保連奴

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 44.韋法頓

中場：16.陳肇鈞 4.馮冠鳴 5.峇夏比

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼