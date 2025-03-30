皇馬攻守失衡畢爾包有雞偷？

24/25西班牙甲組籃球聯賽第25輪賽事，皇家馬德里將於周日晚上11時主場迎戰畢爾包。今季皇馬表現比上季冠時的狀態明顯回落，上仗作客以2分之差不敵勁旅烏尼卡查，幸仍以20勝4負成績排名榜首位置。

皇馬今季屢次發生攻守失衡，進攻方面雖能場均達92分，但防守不濟、經常被對手以快速轉換攻防快攻得分。皇馬陣容班底今季沿用甘柏素(Facu Campazzo)及希桑查(Mario Hezonja)作主力得分點，本賽季加盟的兩位明星球員安祖斯費利(Andrés Feliz)及伊巴卡(Serge Ibaka)卻未有打出應有水準。雖今仗所面對的對手只是排名在西甲籃第13位的畢爾包，但以皇馬目前的狀態，連敗兩仗不足為奇。

以老帶新製造驚喜

畢爾包現時在西甲籃要為護級而努力，畢竟距離降班區只有3個勝場之差。畢爾包季初曾遭遇5連敗打擊，近期整體球隊狀態已略顯有回升，今季畢爾包陣中以擁有比賽經驗豐富的球員帶動新人球員的打法，往往令比賽期間帶來不少驚喜。

球迷們需特別留意比利時籍22歲新星迪列達(Thijs De Ridder)的表現，預計畢爾包今仗將繼續由杜拉基(Zoran Dragic)，冰島7呎1吋中鋒赫拿臣(Tryggvi Hlinason)，瑞典快攻後衛潘贊爾(Melwin Pantzar)加上迪列達(Thijs De Ridder)作為比賽的主力陣容，此番作客皇馬，有能力取得艱辛的勝利 ，避免受到降班威脅。文:Wally Wong