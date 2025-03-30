耶迪斯轟入「美斯式金球」　祖記新帥響頭炮

周日(30日)凌晨意甲，祖雲達斯新教練杜陀首仗領軍打響頭炮，主場以1比0擊敗熱拿亞，19歲新星基倫耶迪斯「美斯上身」，個人表演盤球突破，長驅直進窄角度射入，技驚四座，呢位身穿10號球衣嘅土耳其國腳，奠定祖記新一代「金童」地位。

祖雲達斯早前解僱主帥莫達，聘請昔日名宿杜陀接手領軍，對陣式作出調整，由以往「4231」轉成3中堅「3421」踢法，效果立竿見影。

戰至25分鐘出現全場最精彩一幕，基倫耶迪斯離門30幾碼開始盤球突破，連接扭過對手後，喺禁區右路窄角度起腳射入。換邊之後，呢位「新迪比亞路」又展示細膩腳法，擺脫對方2位球員夾擊後傳中，但杜辛華荷域射門軟而無力，浪費入波機會。

祖雲達斯攻勢一浪接一浪，包括中堅皮爾卡魯魯頭槌勁頂，中場文路爾盧卡迪利重炮式遠射，都被熱拿亞門將利亞尼撲出，最終祖雲達斯維持1比0勝果，結束2連敗頹勢。

基倫耶迪斯射入金球，表現大獲好評，賽後佢喺社交網話：「好開心可以喺今場重要勝仗作出貢獻，我哋繼續前進。」至於新帥杜陀表示滿意球隊表現，但指中場古普美拿斯狀態欠佳，恐怕呢位荷蘭國腳隨時正選不保。

另外，祖雲達斯中堅費達歷高加迪今場傷出，可能影響杜陀未來採用3中堅陣式人腳選擇。