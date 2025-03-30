港超聯　10人北區4比3挫九龍城

周日（30日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場上演「地區打吡」，由九龍城坐鎮深水埗運動場迎戰賽前排榜尾的北區。最終10人應戰的北區，憑古杜拉、簡嘉亨、黃偉國各建一功，及對方1球烏龍波，以4比3擊敗九龍城，於今季作客賽事首次取得分數兼升上第8。

九龍城由李瀚灝把關，姜𠗕賢鎮守後防，迪高負責在中場掃蕩，為林學曦和卡朗創造突擊機會，韋利安及辛尼則於後備席候命；北區陣容方面，今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防，肯迪負責派牌，協助古杜拉和羅港威攻堅，舒拉普先列後備。

開賽僅7分鐘，古杜拉接應羅曉聰傳中，門前頂入，為北區先開紀錄。主隊起勢反擊，10分鐘，林學曦接應田中芳拓直線輕鬆破網，火速追成1比1。20分鐘，九龍城的迪高禁區內攔截羅曉聰時，解圍「撻Q」擺烏龍，令北區再度領先。27分鐘，許嘉樂禁區頂冇人看管下施射，但角度太正，未能考驗龐焯熙。

33分鐘，北區傳來壞消息，本身已領一黃的古杜拉，禁區內疑似「插水」，球證出示第2面黃牌將其逐出，北區續以10人應戰。踢少1人的北區形勢急轉直下，補時階段，許嘉樂右路傳中，卡朗接應後門前篤入，主隊再度扳平。上半場，雙方以2比2打成平手，返回更衣室。

易邊後，47分鐘，後備入替的辛尼，在許嘉樂的助攻下車身破網，為主隊射成3比2。落後的北區未有氣餒，65分鐘，黃偉國接應隊友尾柱二傳後射入，為北區追成3比3。78分鐘，田中芳拓角球開入禁區，卡朗接應後施頭槌攻門，被龐焯熙接實。補時階段，簡嘉亨在肯迪助攻下施射，皮球中柱彈入網，為比賽掀起高潮。最終北區以4比3擊敗九龍城。