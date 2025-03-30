港超聯　黃綠大戰！理文火併大埔

2025年03月30日 17:10
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港超聯：理文 vs 大埔
    【東網按次收費直播】
    https://tv.on.cc/oncchkpl/index_tc.html　　
    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）尾場爆發「黃綠大戰」，由理文坐鎮將軍澳運動場，硬撼「2哥」大埔。「黃黑軍團」派出李毅凱、余煒廉、泰法蘇尼及黃俊皓扼守後防，前線三叉戟為艾華頓、保連奴和羅沙，安尼亞先列後備；至於「綠戰士」，馮冠鳴、帕特華維迪和陳肇鈞控制中場，奇雲巴迪及伊高沙托尼負責側擊，李家豪和盧卡斯未被列入大軍名單。
    理文正選：
    28 陳嘉豪［GK］
    6 胡晉銘
    7 保利臣
    8 艾華頓
    10 黃威 ［C］
    13 李毅凱
    20 保連奴
    23 泰法蘇尼
    26 黃俊皓
    55 余煒廉
    91 羅沙
    大埔正選：
    94 謝家榮［GK］
    4 馮冠鳴
    7 馬卡雷拿
    10 奇雲巴迪
    15 杜國榆
    16 陳肇鈞
    18 伊高沙托尼
    20 帕特華維迪
    33 加比爾［C］
    44 韋法頓
    80 鍾偉強
    理文後備：
    1 梁興傑［GK］
    25 潘尚希［GK］
    5 杜度
    9 安尼亞
    11 鄭兆均
    12 羅焯熙
    16 顏樂楓
    17 張憙延
    18 鄧筵霑
    19 金旻奎
    31 翁煦濤
    99 施卡達利
    大埔後備：
    1 戴廷匡［GK］
    25 雲天樂［GK］
    3 宋紘毅
    5 峇夏比
    6 羅振庭
    17 郭縉諾
    19 林樂賢
    21 張志昊
    22 宏愷志
    23 李樂謙
    87 尼高拉斯
    99 鄭子森
    周日（30日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場爆發前列大戰，衞冕冠軍理文於主場將軍澳運動場擺下擂台，硬撼「2哥」大埔，賽果勢影響爭標形勢，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）
    理文上仗以1球力挫傑志，繼續保持爭標機會，暫代主教練朱兆基形容球隊士氣高昂，期望延續氣勢：「之前成隊波曾經有低潮期，大家落場發揮好似好迷茫咁，上場贏咗傑志大家士氣同信心會好番啲，隊友之間嘅信任大番好多，只要前鋒入波個決心夠大，成場波就已經爭好遠，所以鞏固信心會係對大埔其中一個關鍵元素。」陣容方面，立花稜也累積5面黃牌今場停賽，好消息是杜度已經傷愈，可以候命。
    門將陳嘉豪上場成功零封對手，他認為球隊近期防守表現穩妥，期望球隊抵住壓力，搶得關鍵3分：「盧卡斯仲有馬卡雷拿嘅反擊能力都好強，我哋防守嘅時候單對單能力就一定要再提升，盡量避免畀對手利用空間打反擊，希望可以把握到呢場波，再追貼啲榜首位置。」
    上周對港會的「賽馬會菁英盃」刻意輪換，但大埔主教練李志堅笑言傷兵情況未有因此改善：「唔會話樂觀，始終馬卡雷拿就住踢，同埋其實只係得兩、三個主力休息；好似伊高沙托尼、杜國榆嗰啲都有份踢，陳肇鈞、謝家榮又去咗香港隊。」提到上場演地標戰的新援奇雲莫雷拉，「堅Sir」則承認這名後防狀態仍有待提升：「唔會覺得係理想，但佢冇踢波一段日子，亦只係嚟咗一個禮拜，仲要適應。」
    「綠戰士」上一場聯賽反負東方後，已失去榜首位置，今場再撼另一支勁旅理文，「堅Sir」強調會盡力而為，盼能重返勝軌：「今場重要性唔使多講，理文嘅外援好有質素，加上啱啱換教練，隊內氣氛一定好咗；加上我哋又要作客，呢場實好難踢。」值得一提，大埔與外援柏連尼達成共識，提前解約。