港超聯 黃綠大戰！理文火併大埔
2025年03月30日 17:10
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港超聯：理文 vs 大埔
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）尾場爆發「黃綠大戰」，由理文坐鎮將軍澳運動場，硬撼「2哥」大埔。「黃黑軍團」派出李毅凱、余煒廉、泰法蘇尼及黃俊皓扼守後防，前線三叉戟為艾華頓、保連奴和羅沙，安尼亞先列後備；至於「綠戰士」，馮冠鳴、帕特華維迪和陳肇鈞控制中場，奇雲巴迪及伊高沙托尼負責側擊，李家豪和盧卡斯未被列入大軍名單。
理文正選：
28 陳嘉豪［GK］
6 胡晉銘
7 保利臣
8 艾華頓
10 黃威 ［C］
13 李毅凱
20 保連奴
23 泰法蘇尼
26 黃俊皓
55 余煒廉
91 羅沙
大埔正選：
94 謝家榮［GK］
4 馮冠鳴
7 馬卡雷拿
10 奇雲巴迪
15 杜國榆
16 陳肇鈞
18 伊高沙托尼
20 帕特華維迪
33 加比爾［C］
44 韋法頓
80 鍾偉強
理文後備：
1 梁興傑［GK］
25 潘尚希［GK］
5 杜度
9 安尼亞
11 鄭兆均
12 羅焯熙
16 顏樂楓
17 張憙延
18 鄧筵霑
19 金旻奎
31 翁煦濤
99 施卡達利
大埔後備：
1 戴廷匡［GK］
25 雲天樂［GK］
3 宋紘毅
5 峇夏比
6 羅振庭
17 郭縉諾
19 林樂賢
21 張志昊
22 宏愷志
23 李樂謙
87 尼高拉斯
99 鄭子森
周日（30日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場爆發前列大戰，衞冕冠軍理文於主場將軍澳運動場擺下擂台，硬撼「2哥」大埔，賽果勢影響爭標形勢，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）
理文上仗以1球力挫傑志，繼續保持爭標機會，暫代主教練朱兆基形容球隊士氣高昂，期望延續氣勢：「之前成隊波曾經有低潮期，大家落場發揮好似好迷茫咁，上場贏咗傑志大家士氣同信心會好番啲，隊友之間嘅信任大番好多，只要前鋒入波個決心夠大，成場波就已經爭好遠，所以鞏固信心會係對大埔其中一個關鍵元素。」陣容方面，立花稜也累積5面黃牌今場停賽，好消息是杜度已經傷愈，可以候命。
門將陳嘉豪上場成功零封對手，他認為球隊近期防守表現穩妥，期望球隊抵住壓力，搶得關鍵3分：「盧卡斯仲有馬卡雷拿嘅反擊能力都好強，我哋防守嘅時候單對單能力就一定要再提升，盡量避免畀對手利用空間打反擊，希望可以把握到呢場波，再追貼啲榜首位置。」
上周對港會的「賽馬會菁英盃」刻意輪換，但大埔主教練李志堅笑言傷兵情況未有因此改善：「唔會話樂觀，始終馬卡雷拿就住踢，同埋其實只係得兩、三個主力休息；好似伊高沙托尼、杜國榆嗰啲都有份踢，陳肇鈞、謝家榮又去咗香港隊。」提到上場演地標戰的新援奇雲莫雷拉，「堅Sir」則承認這名後防狀態仍有待提升：「唔會覺得係理想，但佢冇踢波一段日子，亦只係嚟咗一個禮拜，仲要適應。」
「綠戰士」上一場聯賽反負東方後，已失去榜首位置，今場再撼另一支勁旅理文，「堅Sir」強調會盡力而為，盼能重返勝軌：「今場重要性唔使多講，理文嘅外援好有質素，加上啱啱換教練，隊內氣氛一定好咗；加上我哋又要作客，呢場實好難踢。」值得一提，大埔與外援柏連尼達成共識，提前解約。