香港七欖煞科　阿根廷全勝首度封王　新西蘭女欖3連冠

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周日（30日）上演最終戰，「世一」阿根廷男欖以12：7勇挫巴黎奧運金牌得主法國，隊史首度在香港七欖賽封王，並達成SVNS系列賽連續3站奪冠。至於新西蘭女欖以29：16擊敗澳洲成功衞冕，取得3連霸。

世界排名第一的阿根廷，曾於去年世巡賽封王，前兩站賽事亦一舉奪下冠軍，今屆以全勝姿態殺入香港七欖決賽，對陣淘汰衞冕之師新西蘭的法國。兩隊一直鬥得緊湊，半場互無紀錄；直至下半場尚餘4分22秒，阿根廷靠Santiago Alvarez先開紀錄，雙方途中爆發小衝突。阿根廷開紀錄後士氣如虹，短時間內再由Marcos Moneta把握對方不集中，「一條龍」殺入禁區達陣得手，領先12：0。法國未有放棄，臨完場前一度靠Gregoire Arfeuil建功，但為時已晚，最終仍以7：12落敗，冠軍由阿根廷奪得。

阿根廷於2004年取得香港七欖賽亞席，至今以冠軍身份再度站上頒獎台，獲選為賽事最佳球員的Luciano Gonzalez，賽後對首次站上頒獎台感到開心：「終於能夠掃走在舊球場的悶氣，這個新球場可謂完美！今次亦是我們繼2004後再次獲入決賽，兼首次在香港七欖奪冠，絕對是印象難忘。」

至於女子決賽方面，澳洲硬撼衞冕之師新西蘭，開場先憑Alena Saili達陣先拔頭籌，不過新西蘭迅速調整，隊長Teagan Levi領軍反撲，連續兩次達陣追分，雙方戰成12：12平手。上半場被判黃牌的新西蘭主將Amahli Hala，下半場發威成關鍵人物，貢獻兩次達陣打破僵局領先26：12，澳洲嘗試收復失地追至19：26，惟未能扭轉局勢，新西蘭順利捧盃，達成香港七欖三連冠偉績。