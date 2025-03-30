港超聯　大埔7比3擊倒理文　重登榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）尾場爆發「黃綠大戰」，由理文坐鎮將軍澳運動場，硬撼「2哥」大埔。結果「綠戰士」憑馬卡雷拿「戴帽」，伊高沙托尼梅開二度，以及陳肇鈞和帕特華維迪各入1球，以7比3大勝理文，以1分力壓東方重奪榜首。

「黃黑軍團」派出李毅凱、余煒廉、泰法蘇尼及黃俊皓扼守後防，前線三叉戟為艾華頓、保連奴和羅沙，安尼亞先列後備；至於「綠戰士」，馮冠鳴、帕特華維迪和陳肇鈞控制中場，奇雲巴迪及伊高沙托尼負責側擊，李家豪和盧卡斯因傷未被列入大軍名單。

4分鐘，主隊先有黃金機會，艾華頓傳中，保連奴門前撞射被帕特華維迪護空門，保利臣再傳入禁區，泰法蘇尼頂高。初段略為受壓的大埔，18分鐘反而先開紀錄，伊高沙托尼左路推大位射成1比0，「綠戰士」得勢不饒人，胡晉銘禁區內撞跌馬卡雷拿，球證直指12碼點，伊高沙托尼26分鐘射入12碼，為「綠戰士」擴大領先，34分鐘，大埔繼續搶攻，馬卡雷拿回後，陳肇鈞起腳被陳嘉豪救出，上半場補時階段，伊高沙托尼送出直線，馬卡雷拿勁射，陳嘉豪拍到仍未能阻止皮球入網，大埔領先3比0完半場。

理文換邊立即調入安尼亞、金旻奎及顏樂楓，力圖平反敗局，56分鐘，保連奴左路起腳越楣而過，4分鐘後，安尼亞單刀射破謝家榮十指關，為主隊追成1比3，但到67分鐘，大埔反擊機會，馬卡雷拿接應伊高沙托尼直線，笠死陳嘉豪，兩分鐘後，帕特華維迪放入禁區，助攻陳肇鈞射成5比1。73分鐘，羅沙回傳，艾華頓禁區頂第一時間抽射，為主隊追回1球，惟到75分鐘，伊高沙托尼傳向禁區頂，帕特華維迪禁區頂敬1球靚波，77分鐘，馬卡雷拿再入1球，87分鐘，安尼亞門前建功，最終「綠戰士」贏7比3完場，全取3分兼以1分反超東方，重奪榜首。