邁阿密賽遭對手輕敵　黃澤林：我的時機會來

香港網球「一哥」黃澤林早前勇闖邁阿密網賽第3圈，創下香港球手ATP1000分賽最佳成績，這位20歲球手近日回港放假「叉電」，周一（31日）接受傳媒訪問。一向樂天的Coleman坦言職業網球世界競爭極大，自己網球生涯一直在跌碰中摸黑前行，由沒有排名走到今天，「沒有截徑可走，全是捱回來」：「我相信我有自己的路，我的時機會來的。」

黃澤林上周以外卡身份出戰邁阿密網球大師賽，不但連續兩年闖進正賽，更以盤數2：1擊敗世界排名14的美國球手舒爾頓，成為近10年排名第2低球手（世界排名第182）晉級32強，震驚網壇，賽後他將勝利獻給香港，激動地說：「香港網球係得㗎！」他表示因感覺舒爾頓輕敵，故很想爭一口氣：「香港很少網球員，去到外面，別人難免會覺得我沒他們那麼厲害，但我就是要讓你知道我是不同的，我亦可以有你們一樣的能力。」

說到拿度親自致賀，Coleman坦言受寵若驚，深受鼓舞：「我想也不敢想拿度會親自打電話給我，聽得出他是由衷的替我高興，令我很感動，他就是這樣一個大方、友善的人。拿度以前都是在一個小球會出身，在一個普通球場打球，大家都是從最低開始，慢慢爬上去，他的故事成為我的動力。」

這個假期，Coleman入場觀看7欖賽事、開YouTube直播、逛美術展，來到展覽的「許願池」前寫下願望：「我希望開開心心做我喜歡做的事。」他罕有地談及職業網球員的辛酸：「雖然我20歲、職業生涯剛開始，但對我來說，很多時候都很失望，不斷輸、跌到谷底，你要想怎樣拉自己一把，因為別人不會可憐你，外面就是這麼難的。但你要從中學習，怎去『bounceback』（反彈），幸好我有有很好的團隊、家人、朋友在我身邊，所以我經常感謝他們是有原因的。」他希望以自己經歷為例子，鼓勵香港年輕球員相信自己。

Coleman排名去年一度由128跌至180，為了進步他不惜加大訓練量，練足4個小時仍不足夠，教練擔心他會「burn out」（耗盡），故着他放假時要暫時忘記網球。他笑言：「我經常覺得自己還不夠好，好想改善各個方面，練極都不夠，有時連教練都覺得我煩。所以他叫我放假就要好好休息，不要只想着網球。」

黃澤林下月將轉戰泥地賽，分戰巴塞隆拿公開賽及打馬德里公開賽，備戰法網：「繼續打大滿貫，做一些我小時候就想做的事。小時候我還是很肥的時候已想著要打大滿貫，和世界最頂尖的球手比賽、贏冠軍。」