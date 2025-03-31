4支英超、意甲球隊7月底訪港 最平$399有得睇

啟德體育園外隊賽第一擊！「香港足球盛會2025」周一（31日）在香港瑰麗酒店舉行新聞發布會，主辦方TEG Sports 即場宣布阿仙奴、利物浦和熱刺3支英超球隊，連同意甲勁旅AC米蘭將會在7月底訪港獻技，並進行兩場友賽，門票最平更為港幣399元。

是日發布會除TEG Sports 總監 Rachael Carroll、啟德體育園行政總裁莊澤基 （John Sharkey) 、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、足總會會長貝鈞奇外，4支將在暑假訪港的球隊皆有派名宿出席，包括利物浦門將大衞占士、AC米蘭後衞巴里斯、阿仙奴右閘沙格拿和熱刺經典隊長京治。

有關今次盛會詳情，兩場友賽將在啟德體育園舉行，分別為7月26日利物浦對AC米蘭，以及7月31日阿仙奴大戰熱刺，3支英超球隊賽前亦設有公開訓練環節。大會形容兩場均為宿敵對決，其中利物浦與AC米蘭曾於2005及2007年歐聯決賽碰頭，雙方各贏一次；而阿仙奴對決熱刺的「北倫敦打吡」，更屬第一次在英國以外地方上演。票價方面，正賽門票最平為港幣399元，而公開操練則僅港幣99元，惟開售日期、門票詳情，仍有待主辦方公布。

香港足球盛會2025詳情：

地點：香港啟德主場館

比賽日程

● 渣打盃 – 利物浦 vs AC米蘭：2025年7月26日(星期六)

● 阿仙奴 vs 熱刺：2025年7月31日(星期四)

專屬球迷體驗與公開訓練環節

●利物浦：2025年7月24日(星期四)

●熱刺：2025年7月29日(星期二)

●阿仙奴：2025 年7月30日(星期三)