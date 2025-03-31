暑假啟德重演05歐聯決賽　大衛占士評施洛：未來冠軍教頭

「香港足球盛會2025」落實今年暑假將邀請利物浦、AC米蘭、阿仙奴及熱刺共4隊歐洲勁旅，於7月下旬假啟德體育園同場獻技。大會周一（31日）下午於香港瑰麗酒店宴會大禮堂舉行記者會，會上除了公佈比賽日程及票價細節，更邀請4位名宿包括大衛占士、巴里斯、沙格拿及京治代表出席。其中曾於年初出戰賀歲盃的大衛占士，對於啟德主場館讚不絕口，表示相當期待利物浦主帥施洛領軍下，於香港重演05年歐聯決賽。

「香港足球盛會2025」將於7月26日及31日假啟德體育園主場館上演兩場賽事，分别有利物浦迎戰AC米蘭，及「北倫敦打吡」阿仙奴對熱刺，作為啟德體育園正式落成後，首次舉辦的外隊熱身賽，其中曾現身周日（30日）結束的七欖賽事的利物浦門將大衛占士，就盛讚新場館及現場氣氛：「回到香港的感覺非常美好，我在周末參加了香港七人欖球賽，這次的體驗和氣氛非常棒，啟德體育園的開合式天幕真是一個特別的設計，雖然我沒有體驗到，但這座場館的確是世界級的，7月的比賽在這座新場館舉行，正是合適的選擇。」今季利物浦以70分高踞於英超榜首，大衛占士對於利物浦的表現和主帥施洛給予高度評價：「施洛的戰術和溝通能力都十分出色，球員們在他的帶領下有很大進步，他絕對有潛力成為利物浦的傳奇教練，如果繼續保持這樣的表現，很大機會奪走今季英超獎盃，亦代表7月香港即將迎來這位未來冠軍教頭。」

利物浦與意甲AC米蘭作為2005年歐聯決賽對手，7月將會重演這場宿敵對決，AC米蘭的傳奇球員巴里斯對此次對碰特別興奮，相信比賽將再次點燃球迷熱情：「我們非常興奮和高興能夠參加這個活動，與利物浦重聚，這這是一場與眾不同的比賽，近幾次的對碰一直充滿火藥味，無論是管理層、球隊還是我自己，我們都非常期待能在香港展現這場盛事。」

首次於英國以外上演「北倫敦打吡」，熱刺的前隊長京治對於即將在香港上演的「北倫敦打吡」充滿期待：「我們非常期待這場北倫敦打吡能在英國以外的地方舉行，這場比賽對於我們來說意義非凡，和其他賽事相比，它總是有著不同的氣氛。我從熱刺的青訓體系中成長，從小就知道對陣阿仙奴有多緊張和觸目，這對球迷來說是最重要的比賽。」