卡莎姬娜落實轉籍澳洲：已無法回俄羅斯

世界排名12位的女網名將卡莎姬娜（Daria Kasatkina），確定由俄羅斯轉籍澳洲，並已獲澳洲政府批准，將成為澳洲網壇的新「一姐」。她是極少數曾公開批評俄烏戰事的俄羅斯球手，並在2022年公開坦承「出櫃」，更自嘲無法回到俄羅斯。

據外媒報道指現年27歲的卡莎姬娜，申請在澳洲永久居留已獲接受，並於日前在個人社交平台宣布，而她將成為自前「一姐」芭蒂退役後，於世界排名最高的澳洲球手，本周舉行的查爾斯頓公開賽，卡莎姬娜將首次以澳洲球員身份出戰。

卡薩金娜本身是俄羅斯排名第2的球手，大滿貫最佳戰績曾於2022年打入法網4強，並曾為俄羅斯贏過2021年金夫人盃冠軍；在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯及白羅斯運動員被禁參賽，而她是以中立運動員身份參加巡迴賽，並且在一次訪問中，她公開承認自己是同性戀，此後兩年多一直沒有回到俄羅斯，當時她也成為極少數反對俄烏戰爭的俄羅斯運動員之一。

與俄羅斯花滑運動員兼平昌冬奧銀牌得主辛芭艾高（Natalia Zabiiako）相戀的卡薩金娜，一直居住在杜拜，她曾表示自己的性向及對戰爭的反對立場，這兩點已讓她難以重回俄羅斯，因為一切變得不安全。落實獲得澳洲國藉的她將會搬到墨爾本，她稱:「我喜歡留在墨爾本，也期待將在那裡作為我的家，澳洲是一個我熱愛的地方，充滿包容，我對那感受到完全的歸屬感。我很自豪地宣布，從今以後，代表我的新國家—澳洲，繼續我的職業網球生涯。」