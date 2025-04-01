曼聯傷兵成籮　森林開攻降「魔」

英超周中快車大戰，諾定咸森林對曼聯。森林剛喺英足盃8強互射12碼淘汰白禮頓打入4強，士氣高昂值得睇好，反觀曼聯今季目標僅餘歐霸盃，喺聯賽則排13位進入「佛系模式」，作客森林難有作為，加上森林主場戰績特佳，近8場聯賽主場6勝2和，森林讓平半撐上盤。（Now 621及611周三凌晨3時直播）

森林今季異軍突起，現時位居聯賽三甲，不過為爭奪來季歐聯入場券，仍然不容鬆懈，周中夜戰亦要傾全力爭勝，以3分為目標，而且主帥紐奴就上場英足盃作適度輪換，新西蘭鋒霸基斯活特未有上陣，畀佢抖夠今場搏殺，至於一對翼鋒安東尼艾蘭加、赫臣奧杜爾亦先列後備，等到下半場後半段先落場，兩人有足夠體力應付頻密賽程。

最重要係森林上場英足盃成功晉級，今場可以出番最強陣容，佢哋首循環作客奧脫福曾以3比2擊敗曼聯，尼高拉米連高域、基比斯韋特同基斯活特各入1球，今返主場再鬥「紅魔鬼」更有取勝把握。

至於曼聯近況其實唔差，近期3勝4和累積7場不敗，包括聯賽1比1賽和阿仙奴，但其實「紅魔鬼」季尾只得歐霸盃仲有爭標機會，餘下聯賽只係為面子而戰，勝負已經無關痛癢，爭勝決心當然唔及森林咁堅決，加上傷兵一大籮，其中利辛度馬天尼斯、阿密特迪亞路同明奈缺陣影響最嚴重，今場要起用基斯甸艾歷臣同域陀連迪路夫頂上，輸波不足為奇。

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