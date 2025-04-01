吳安儀英國賽衞冕　留港備戰5月女子世錦賽

香港桌球「四眼Cue后」吳安儀，周日（30日）於英國公開賽力挫「世一」泰國球手勒查露，成功衞冕，周二（1日）隨港隊返港備戰5月女子桌球世界錦標賽。吳安儀表示歡迎桌球未來兩年維持體院「A級」精英運動項目的決定，認為這是對運動員的肯定，相信家長會更放心讓孩子接觸桌球。

吳安儀日前於英國公開賽決賽以局數4：3險勝世界一姐勒查露，成功衞冕，收穫個人第22座排名賽錦標，追平Stacey Hillyard的紀錄，登上史上最多錦標女球手前5名。「安儀」透露賽前收到世界巡迴賽資格及桌球留在體院精英A級項目的消息，令她鬆一口氣，今站得以有更佳表現：「這兩個好消息令我減去一些壓力，可以放開去打，加上近期我正鑽研一些技術，這個比賽亦見到成效，整體表現穩定，我很滿意。其實近年桌球整體發展有進步，不但有大賽舉行，另開始有校際比賽，相信桌球續留體院可令家長和運動員更放心，希望未來我有更多機會走進校園，讓更多年輕人認識桌球。」

吳安儀重奪職業巡迴賽資格，將於6月展開新賽季，對此她表示珍而重之，期待能享受比賽：「我不想給壓力自己，相信隨着自己更熟悉環境會有更好發揮，但始終這個機會我等了兩年，不想白白浪費，所以我想盡量享受每一場比賽。」她笑言以往自己對訓練有種「飢餓感」，以致有時會過度訓練而影響表現，近年她學會訓練和休息之間取得平衡，故今次回港亦想多陪伴快將12歲的愛犬Muffin。吳安儀亦表示將留港訓練，備戰5月在中國東莞的世界女子桌球錦標賽。

港隊女將陳惠琳（Kelly）8強不敵勒查露，另在U21組別奪得亞軍，即將升上成年組的她表示，桌球續留體院令她對前途重拾信心：「今站自己表現有驚喜，這是我離職業球手最近的一次，雖然留下一點遺憾，未能奪冠，但我在成年組會繼續努力。我的桌球生涯才開始兩年，之前一度覺得好迷惘，現在桌球可留在體院，會繼續有教練、資源幫助我，令我重新找回方向，確認這是一條可發展的路。」