艾殊利高爾：沙卡復出助阿仙奴攻力回升

阿仙奴上輪英超以1:0小勝車路士，以良好的狀態進入國際賽檔期，這也是他們近4場聯賽的首場勝利，目前與榜首利物浦的差距為12分。

兵工廠賽前有明顯的優勢，他們憑藉令人印象深刻的主場成績和對富咸的優異對賽往績（近23場聯賽對富咸贏13場），成為今場比賽的獲勝熱門。

儘管阿仙奴必須堅信仍然能夠縮窄與利物浦的差距，但所有人的目光已集中在他們與皇家馬德里的歐聯8強戰，屆時他們的頭號星級球員（兵工廠球迷稱之為「星級男孩」）的回歸將受到熱烈歡迎。

布卡約沙卡自去年12月以來一直因腿筋受傷而缺席阿仙奴的比賽，但這位英格蘭國腳很有可能在周二晚對富咸的聯賽傷愈復出。我預計他能在今仗上陣一段短時間以輕舒腳頭，準備迎接之後對皇馬這支西班牙勁旅的比賽。

富咸在上周末的英足盃慘被水晶宮淘汰出局，意味其士氣很可能受到打擊。儘管他們的作客表現不俗，但訪兵工廠將面臨一場艱苦的戰鬥，而且阿仙奴在過去17場主場對富咸的比賽中皆保持不敗。

安東尼羅賓遜無疑是今季英超表現最好的左閘之一，但他錯過了剛過去的國際賽檔期，並且在上仗對水晶宮時因傷提早被調離場，所以這一點值得關注。如果他未能完全康復的情況下，可能會給阿仙奴更大動力，派出布卡約沙卡在右路進攻。

在英足盃出局後，我估計富咸需要更多時間重整旗鼓，加上阿仙奴主場威力強勁，因此預測今場兵工廠能輕鬆取得勝利。