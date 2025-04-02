【有片】艾蘭加射入世紀金球　森林閃電戰擊敗曼聯

去片睇安東尼艾蘭加個人表演射入金球

周三(2日)凌晨英超，曼聯又輸1場，作客以0比1不敵諾定咸森林，紅魔鬼棄將安東尼艾蘭加倒戈，大踢爭氣波，「球王上身」由後場開始盤球，長驅直進殺入禁區，射入全場唯一入波，技驚四座，演繹「脫魔重生」好戲。

曼聯近期連接於歐霸盃及英超贏波，今仗反客為主強攻對手，一開波就有般奴費南迪斯勁射，被森林門將素斯撲出。不過，曼聯太「心雄」，被諾定咸森林反擊得手，安東尼艾蘭加接應隊友解圍，由後場快速推進，曼聯球員回防太慢，只能「食塵」，阿歷真度加拿祖試圖拉艾蘭加，反而自己跌倒。呢位即將23歲翼鋒面對馬沙拉奧、柏德列多古夾擊，仍然冷靜射入，當時只係開賽5分鐘。

曼聯落後之下傾力反擊，全場多達24次射門，包括達洛治頭槌攻門中楣，反觀森林只有8次射門。臨完場前，紅魔鬼原本有機會扳平，哈利馬古尼近門起腳，卻被梅里路護空門解圍，注定全失3分而回，首次單季英超被森林「雙殺」。

主角安東尼艾蘭加射入金球，但並冇大肆慶祝，以示尊重母會曼聯，賽後佢話：「我喺曼聯學到好多嘢，非常欣賞佢哋，現時好享受足球，希望繼續進步。」曼聯2023年7月將艾蘭加出售畀森林，轉會費僅1,500萬鎊(約1.5億港元)，呢位瑞典國腳蔗渣價錢踢出燒鵝味道，加盟森林以來，喺英超已創造28個入波，同期曼聯球員只有般奴費南迪斯(35球)多過佢，紅魔鬼放走艾蘭加實在失策。

排第3位嘅諾定咸森林取得聯賽3連勝，領先踢少1場第5位曼城9分，好大機會以前4位取得下屆歐聯入場券。