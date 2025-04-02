沙卡復出即入波 但阿仙奴又傷兩人

周三(2日)凌晨英超「倫敦打吡」，阿仙奴主場以2比1擊敗富咸，養傷超過3個月嘅翼鋒布卡約沙卡復出，立即入波成為功臣。不過，兵工廠主帥阿迪達笑唔出，因為2位後衞加比爾馬加希斯、祖利安添巴都不幸傷出，可能缺陣可能下周三(9日)凌晨歐聯8強首回合主場對皇馬。

阿仙奴上場擊車路士，今仗再鬥另一支倫敦球隊富咸，開賽16分鐘受到打擊，中堅加比爾馬加希斯受傷，退下火線，幸好並冇影響兵工廠整體發揮，戰至37分鐘，米基爾馬連奴射入打開紀錄，呢位西班牙國腳由中場改踢前鋒後，頻頻入波，包括連續2場英超建功。

踢到66分鐘，球迷最期待畫面出，布卡約沙卡後備上陣，亦係佢自上年12月底受傷後，首次披甲，呢位23歲翼鋒喺73分鐘近門頂入，為阿仙奴領先至2球。值得一提，布卡約沙卡今季各項賽事已入10球及14次助攻，成為自2014至17年阿歷斯山齊士之後，首位連續3季入波及助攻都達雙位數嘅兵工廠球員。

雖然富咸喺補時由洛迪高梅尼斯射入破蛋，但無阻阿仙奴全取3分。第2位阿仙奴取得聯賽2連勝，但仍然落後踢少1場嘅榜首利物浦9分，爭標機會渺茫。

賽後阿仙奴領隊阿迪達表示，2位傷兵加比爾馬加希斯、祖利安添巴將會接受詳細檢查，仍然未知會抖幾耐。阿仙奴將於周六(5日)晚英超作客愛華頓，跟歐聯對皇馬，呢2位新增傷兵，恐怕未必可以上陣。