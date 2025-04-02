皇馬加時驚險入西盃決賽　麥巴比用一手勢批評隊友

周三(2日)凌晨西班牙盃4強次回合，首回合作客贏1比0嘅皇家馬德里今仗主場出擊，法定時間3比4不敵皇家蘇斯達，兩回合合計打和4比4，需要加時決勝負，最終皇馬靠中堅魯迪格入波，總比數贏5比4打入決賽。「銀河艦隊」防線災難性演出，令射手基利安麥巴比非常不滿，做出4指手勢，批評後防隊友表現差。

皇馬今場由魯爾阿辛斯奧及久疏戰陣嘅阿拉巴擔任正選中堅，開賽16分鐘就失守，被巴倫尼特斯亞單刀射入。雖然皇馬由巴西新星安迪歷入波扳平，但換邊後，阿拉巴擺烏龍，加上奧耶沙巴爾射門省中人改變方向入網，皇家蘇斯達領先3比1。

比賽末段，皇馬憑祖迪比寧咸、曹亞文尼各建一功扳平3比3，點知補時又被奧耶沙巴爾頂入，皇家蘇斯達法定時間贏4比3，兩回合合計打和4比4。

進入加時之後，皇馬佔上風，憑後備上陣嘅中堅魯迪格頂入角球總比數贏5比4打入決賽，將會同馬德里體育會對巴塞隆拿嘅勝方爭奪冠軍。

皇馬驚濤駭浪之下晉級，好大原因由於2位中堅表現太差，4個失波有3球同阿拉巴有關，呢位32歲奧地利國腳近年因傷長抖，今季僅上陣9次，教練安察洛堤搵佢踢正選實在失策，最諷刺係入替阿拉巴嘅魯迪格入波成為功臣。

另外，基利安麥巴比今場後備上陣，當皇馬失第4球時，佢念念有詞，做出4指手勢，西班牙傳媒解讀，指呢位法國國腳當時話：「主場都失4球？」明顯不滿隊友表現，安察洛堤真係要想辦法鞏固防線。