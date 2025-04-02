艾殊利高爾：利物浦諸事不順隨時再失分

當利物浦在周中主場惡鬥同市宿敵愛華頓時，將希望能夠擺脫最近的低迷表現。

利物浦今季一直一帆風順，英超只遭遇過1次失利，並在29場聯賽贏了21場。然而，他們在英足盃令人失望地不敵一支低組別聯賽隊伍，最近又在歐聯16強被淘汰出局，早前更於英聯盃決賽不敵紐卡素而衞冕失敗。

紅軍最近在球場上並不如意，場外的消息同樣不太順心，最新有傳土生土長的青訓球員阿歷山大阿諾特將在今季結束後與球會分道揚鑣。阿諾特素來是一名具級數的球員，失去了他絕對是利物浦的損失。

但阿諾特正在養傷，所以今仗不太可能上場，而另一名關鍵球員賴恩格雲貝治也遭受傷病困擾，國際賽期間因傷提早離開了荷蘭的集訓營。

與此同時，利物浦市的另一支球隊愛華頓，自從莫耶斯回歸後也發生了翻天覆地的變化。自今年1月中以0:1不敵阿士東維拉後，他們在聯賽一直保持不敗，而莫耶斯令球隊難以被擊敗，與季初時相比可謂脫胎換骨。

儘管保持不敗，但愛華頓同時欠缺爭勝本錢，近4場聯賽均以和局結束，不過在每場比賽都能取得入球。

穆罕默德沙拿近1個月的表現相對低迷，但他在默西賽德郡的打吡戰中素來表現出色，12次對拖肥一共攻入8球，並在今季首循環交鋒時交出入球及助攻各一。

自1999年以來，愛華頓僅試過1次在聯賽作客擊敗利物浦，這讓紅軍在今仗佔盡上風。然而，拖肥糖近兩次對利物浦皆保持不敗，加上考慮到在莫耶斯帶領下作出的改變，我認為可能會讓利物浦在這段低潮期中再次失分。