利物浦贏「暴力打吡戰」　今個月勢封王

利物浦向英超冠軍全速進發！周四(3日)凌晨「默西賽德郡打吡」，利物浦面對死敵愛華頓近乎暴力嘅踢法，成功克服難關贏1比0，榜首優勢再度拉開至12分，餘下8輪賽事只要拎多13分就夠捧盃，有望喺今個月提早加冕！

利物浦喺國際賽前接連失落歐聯同英聯盃，今場打吡戰份外肉緊，愛華頓嘅達高夫斯基早段施展「收山腳」，踩向阿歷斯麥亞里士打小腿，但球證竟然只出黃牌了事。愛華頓之後有比圖比東卡扭過華基爾雲迪積克單刀射中柱，利物浦大難不死有後福。

57分鐘利物浦前鋒迪亞高祖達同路易斯迪亞斯撞牆，祖達再連過兩關中路射入。愛華頓尾段愈踢愈唔收腳，補時階段門將比克福特「抽水」怒踢達雲紐尼斯，而球證反面畀黃牌吹停比賽後仍進攻嘅紐尼斯，幸好利物浦最終保住1比0勝果。

利物浦贏波後，領先次席阿仙奴12分，餘下8輪拎多13分就篤定捧盃。最樂觀情況係，利物浦未來2仗贏富咸同韋斯咸，阿仙奴就輸畀愛華頓同賓福特，咁4月20日就可能成為登基日，當日只要阿仙奴失分或利物浦喺李斯特城身上拎到分，「紅軍」就會正式封王。

對於達高夫斯基「收山腳」冇食紅牌，利物浦領隊施洛賽後不滿表示：「已經有好多人談論呢件事，我諗我唔需要再加意見，咁明顯嘅事係人都睇到，我寧願花時間講下迪亞高祖達嘅入波，同埋居迪斯鍾斯嘅出色表現。」