等足5年重返季後賽　火箭迎來今季第50勝

苦等5年，休斯敦火箭終於可以重返NBA季後賽，這也是他們近60年來第9次成為分區冠軍。

自「大鬍子」占士夏登2020年離隊後，火箭經過長達4年的重建，今季表現更搶鏡，成為西岸勁旅之一，周二（2日）晚主場以143比105大勝西岸包尾的爵士後，更迎來今季第50勝，提前5場鎖定西岸前6躋身季後賽，並且鎖定為西南賽區冠軍。

今仗有謝倫格連（Jalen Green）及迪倫布魯克斯分別為球隊貢獻22及21分，再加上史密夫及沙根（Alperen Sengun）交出15分14籃板的「雙雙」成績，火箭贏得今仗後，今季戰績改寫至50勝27負，穩固西岸第2的位置，並且成為雷霆之後，西岸第二支取得50勝的球隊，也是聯盟第6支肯定獲得季後賽資格的球隊，其餘已提早袋走季後賽入場券的五隊包括雷霆、騎士、塞爾特人、76人及溜馬。

此外，有消息指3月因為右小腿出現血栓的公鹿球星列拿特，有望在季後賽前恢復比賽，據媒體報道指醫生對於列拿特的康復進度滿意，而列拿特本人及公鹿都希望這位當家控球後衞可以盡快重返賽場。消息指:「列拿特現已進行一些輕度訓練，期望接下來的一星期或一周半的時間，可以通過相關檢查，繼而展開對抗性的訓練。」目前公鹿在常規賽只餘下7場，在東岸暫排第6，領先第7的魔術5個勝場，很大機會直闖季後賽。