慘遭紅牛換走　羅臣首開腔：從未預料

早前被紅牛宣布換走的F1車手羅臣周四（3日）接受外媒訪問，於片段中首度開腔回應被降一事，他指球隊與其溝通時未曾提及替換車手，對球隊的決定表示震驚。

23歲的新星羅臣，今季頭兩站表現不似預期，在中國站的衝刺賽及正賽都排包尾，紅牛高層即下令將羅臣降至紅牛二隊Racing Bulls，由日本車手角田裕毅代替羅臣在日本站出戰。而羅臣周四（3日）接受外媒訪問首度開腔回應事件，並表示球隊事前並沒有與他提及換走一事：「我本想有更多的時間進行測試及練習，老實說這替換的速度絕對令我震驚，我從未預料會被換，我和球隊並沒有真正朝著換人的方向進行過討論，所以這顯然不是我的決定，也並非是我所期望的結果。」

羅臣目前夥拍Isack Hadjar為二隊Racing Bulls出戰，車隊總監賀拿指換人是衡量球隊成績後的殘忍決定，也承認對羅臣「過早地要求太多」：「當然這很可怕，因為你奪走了某人的夢想，有時你殘忍是為了幫助他成長，但這不是羅臣今季的終點。以兩站成績就下定論，我認為我們過早地對羅臣要求太多了，因此這是為了讓他再次回到Racing Bulls的座位上，向外界展示他擁有的才能。同時給角田裕毅機會，並希望利用他所擁有的經驗。」