港隊下周出戰金夫人盃　張瑋桓：有信心護級！

為備戰本月8至12日於印度舉行的金夫人盃（Billie Jean King Cup），香港女子網球隊周四（3日）在體院進行賽前集訓，而明早將起程前往當地，提前熟悉比賽場地。上屆帶隊成功升班亞大區第一組的港隊「一姐」張瑋桓，直言有信心打入前4護級：「雖然將會是硬仗，但相信我們能同心協力贏下比賽！」

港隊去年在金夫人盃亞大區第二組以2連勝殺入附加賽，雖然其後以直落3局不敵泰國，但最後一役全勝勇挫馬來西亞，時隔6年成功重返亞大區第一組。今屆將與東道主隊印度、新西蘭、韓國、中華台北，以及同樣於今年升班的泰國隊進行單循環賽，前兩名晉級升班附加賽，第3、4名不升不跌，至於第5、6名則於來年降班。

港隊今屆派出4位大將，包括世界排名第119位的張瑋桓、排名第210的王康怡、以及胡可澄和伍曼瑩，張瑋桓和胡可澄曾於2018年出戰第一組賽事。張瑋桓（Eudice）直言今屆目標以護級為主：「隊友們練出默契，場下關係也不錯，故有信心在第一組完成護級。今次對手過往曾有交手，大家對彼此都有了解，一定將都會是硬仗，但仍有贏的機會。」港隊去年曾負泰國，Eudice指今次會爭取報一敗之仇。

張瑋桓與王康怡（Cody）為多年雙打好拍檔，不過近年他們分途組隊作賽，Eudice對此表示：「我這段時間較注重單打項目，歸因於我們想多打WTA級別賽事累積經驗，而目前我跟Cody的排名未能報名WTA，所以暫時分開作賽，等各自排名升高後再一起打，今年計劃好要與Cody重組女雙，為全運和亞運做好準備。」Eudice透露原定接下來會到日本比賽，惟擔心地震影響，會直接去歐洲比賽：「想參加泥地和草地賽事，因在亞洲很少有這類比賽，這將是很好的經驗。今年亦希望可以打US Open。」

今屆金夫人盃亞大區第一組賽事於印度舉行，惟當地衛生問題存在隱患，Cody更於出發前一日才獲批簽證。今次以領隊身分帶隊的前港隊名將張玲，是日受訪時透露：「團隊早前已經開始服用益生菌，網總亦為我們備好過濾水樽」，2018年曾出戰第一組賽事的她表示今次心態有所轉變：「以前作為球手只需要準備好自己，保持身體狀態，如今多了很多工作，要與球員溝通，安排訓練時間。上次未能讓港隊留級，希望今次與師妹共同完成這個目標。」