【英超】彭馬復出撻着　車仔保前4踩油衝刺

英超快車壓軸之戰上演「倫敦打吡」，車路士主場鬥熱刺。車仔上仗作客不敵阿仙奴，4連勝走勢告終，但佢哋喺史丹福橋球場向來發揮穩定，近4次聯賽主場出擊全勝，加上有高爾彭馬傷愈復出，可謂如虎添翼，勢必全力搶Ｗ力保前4，面對頹勢嘅熱刺，直取主勝。（Now 621及611周五凌晨3時直播）

車仔喺1月底至2月陷入小低潮，但呢支富豪球隊始終個底夠厚，近期喺歐協聯及英超一度連贏4場，直至上場聯賽0比1輸畀阿仙奴先斷纜，好大程度上同高爾彭馬缺陣有關，呢位22歲英格蘭國腳日前已經復操，今場可披甲上陣，呢位中場今季英超射入14球及6次助攻，可為車仔撻番着副引擎。同時間翼鋒馬度基亦已傷愈，進攻人腳完整，要撕破熱刺防線並唔困難。

另邊廂，熱刺狀態持續低迷，近3場聯賽僅得1和2負，其中2場敗仗都入唔到波，孫興民、蘇蘭基及班倫莊臣等人腳頭無靈，加上前鋒李察利臣及中場古路施夫斯基養傷，領隊普斯迪高路變無可變，短期內難望翻身。由於熱刺已跌至聯賽榜下游，但降班危機並唔大，隨時專注爭歐霸盃，今場爭勝意欲成疑。翻查雙方近3次對賽，車仔獲全勝兼轟入10粒，主勝值得追捧。提一提大家，由於馬會投注服務周五凌晨3時暫停，今場不設「即場投注」。

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