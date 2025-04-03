丹恩奴域：米祖域鬥C朗演入球騷

今場利雅得打吡對希拉爾及艾納斯皆意義重大。現時於在沙職排次席的希拉爾希望繼續向榜首的伊蒂哈德施壓，而暫居第3位的艾納斯則要力保前3位，以取得來屆亞冠盃參賽資格。

希拉爾近3場賽事全勝，並且一共攻入8球兼沒有失球，看來狀態大勇。要留意，阿歷山大米祖域的復出為球隊帶來利好消息，而他亦於復出後的第1場比賽便有入球進帳。

我深信希拉爾陣內的巴西小將如馬高斯李安納度、卡奧施薩及馬琴等，能夠為艾納斯後防構成問題。另外，我一直認為其沙特阿拉伯球星艾達沙利有能力以一己之力改寫戰局，所以艾納斯的防線今仗面對希拉爾強勁的進攻火力時，定要交出最佳水平的表現才可。

由於祖奧簡些路因傷缺陣，故我認為艾納斯的星級攻擊球員，特別是沙迪奧文尼，將會嘗試強攻祖奧簡些路在右閘的副選，這有可能成為希拉爾的防守漏洞。而艾納斯領隊派奧利應要好好把握這個機會，作出突破。

毫無疑問，基斯坦奴朗拿度（C朗）在這些大賽更加渴望可以交出好表現。今個周末的焦點將會落在沙職，C朗將希望可以成為頭條人物。希拉爾的高列巴利是一位穩健的中堅，故他與C朗的大鬥法將會相當引人入勝。

至於中場的比拚將會舉足輕重。我預期希拉爾的魯賓尼維斯及艾納斯的波索域將可影響戰局。米連高域沙域因傷上陣成疑，但如果他能夠上陣並夥拍魯賓尼維斯的話，希拉爾的中場中路將會更加強勁。

然而，我認為艾納斯的防守繼續表現不穩。由於阿歷山大米祖域經已復出，無論他正選上陣抑或後備登場，我都預期他能夠取得入球，並成功協助希拉爾在這場料會產生大量入球的打吡戰取得勝利。