港超聯　今季首位華人獲獎！陳肇鈞膺3月份MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024／25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，「3月最佳球員」由效力大埔的陳肇鈞（Philip）當選，也是這位2024／25球季球季「香港足球先生」近兩季，第3次當選「每月最佳球員」，更成為本季首位獲得這個獎項的本地華人球員。

3月本地共舉行了8場盃賽及15場聯賽「3月最佳球員」的競逐也出現一番龍爭虎鬥，最終陳肇鈞以約48%得票率，力壓東方射手巴科爾、隊友馬卡雷拿及伊高沙托尼當選，成為今季第1位獲得「每月最佳球員」的本地華人球員。

上季兩度當選「每月最佳球員」，季尾更首度榮膺「香港足球先生」的Philip，對於今季再度獲評選為「每月最佳」感到驚喜。他從大埔足球會會長葉吳彬彬手上接過獎座後表示：「今季一直背負著上季的壓力，自己表現可能有點飄忽，心底很怕連上季一半都做不到。幸好經過調節之後，為球隊貢獻更多，到2、3月重拾狀態，覺得自己好像從壓力中走出來了。」

大埔在3月踢了5仗獲4勝1負，Philip月初在「冠忠巴士六十週年足總盃」對傑志一役客串前鋒，職業生涯首度大演帽子戲法；然後在對東方及理文的聯賽又各建一功，3月共攻入5球後，今季已有11球進帳，創下個人職業生涯新高，他強調並沒有刻意要打破紀錄：「以往入球數字總是到10球就停了（2018／19及2023／24球季），今個月原來已入了11球，感覺很奇妙，但自己真的沒有想過，最大功勞一定是『堅Sir』（大埔主教練李志堅），一直在鞭策我。」惟他重申自己只在意球隊戰績，不介意由誰去入球，更沒想過要蟬聯「足球先生」：「到了球季最關鍵的兩個月，誰都可以跑出來，其實個人獎項都是其次，自己都是關注球隊成績多一點。」