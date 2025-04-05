加拿祖出售住宅　今夏勢離開曼聯

阿歷真度加拿祖今季為曼聯上陣46次入9球。(Getty Images)

曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖前途問題有新發展，根據英國《太陽報》爆料，呢位20歲阿根廷國腳近日低調放售位於曼徹斯特嘅住宅，似乎為今夏離隊做準備。盛傳3大豪門拿玻里、車路士、馬德里體育會都有興趣簽入加拿祖。

今季頻頻傳出曼聯有意出售阿歷真度加拿祖，有眼利網民發現佢喺3月28日透過地產經紀公司放售住宅。呢間大屋有7間房，標價385萬鎊(約3,850萬港元)，僅比佢1年前買入價多4.5萬鎊，可見加拿祖急於出貨，但求平手離場。

加拿祖5年前由馬體會青年軍轉投曼聯青年軍，其後升上一隊，近2季成為紅魔鬼主力，上季50場入10球，今季46次披甲入9球，加上佢視C朗為偶像，一度被認為係曼聯未來希望。

不過，曼聯陷入財困，出售青訓球員收入，被視為100%利潤，所以不時傳出會方打算賣走加拿祖同另1位新星明奈。

拿玻里今年1月已提出以4,000萬鎊收購加拿祖，但曼聯要求起碼5,000萬鎊轉會費，導致未能成事，呢支意甲勁旅準備今夏再出手，英超豪門車路士亦睇中加拿祖，西甲班霸馬體會想邀請佢回巢，教練施蒙尼建立阿根廷班底，如果加拿祖重返馬體會，應該會有更大發揮空間。