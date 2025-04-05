拜仁慕尼黑「慘勝」　兩大主將齊受傷

周六(5日)凌晨德甲，榜首拜仁慕尼黑作客以3比1擊敗奧格斯堡，但付出沉重代價，首席射手哈利卡尼、中場靈魂人物穆斯亞拿都受傷，其中穆斯亞拿需要由軍醫扶離場，傷勢甚為嚴重，將缺陣下周三(9日)凌晨歐聯8強首回合主場對國際米蘭。

奧格斯堡先下手為強，開賽30分鐘透過罰球組織攻勢，最後由基恩路尼斯射入打開紀錄。不過，拜仁慕尼黑始終技勝一籌，好快由穆斯亞拿射入扳平。

換邊後冇耐，奧格斯堡中堅施迪歷薛斯格累積第2張黃牌，被趕出場，拜仁打多1人，迅速由哈利卡尼頂入場反超前2比1。戰至補時，奧格斯堡防線又「送禮」，中堅馬特森馬擺烏龍，拜仁慕尼黑奠定3比1勝局。

拜仁贏波之後，領先踢少1場嘅第2位利華古遜9分，奪冠機會樂觀，但係教練高柏尼笑唔出，因為穆斯亞拿踢到54分鐘傷出，賽後拜仁總監艾伯尼表示，呢位22歲德國國腳傷勢有麻煩：「穆斯亞拿情況唔多好，相信踢唔到下場歐聯對國際米蘭。」至於哈利卡尼補時被換離場後，右腳需要敷冰，可能遭對手剷傷，但估計傷勢唔嚴重，應該可以出戰歐聯。