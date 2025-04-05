C朗起孖　「助攻」老友賓施馬捧盃

C朗今季為艾納斯各項賽事上陣34場入30球。(Getty Images)

周六(5日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽，艾納斯作客以3比1擊敗第2位嘅希拉爾，巨星C朗成為主角，射入2球，將職業生涯總入球增加至931球，向千球大關又邁進一步。希拉爾輸波之後，賓施馬助陣嘅榜首伊蒂哈德，奪冠機會大增，C朗今次變相「助攻」呢位前皇馬鋒線拍檔捧盃。

艾納斯今仗反客為主，上半場補時由中場阿里艾哈辛遠射入網率先破門，換邊後僅2分鐘，艾納斯拉開紀錄，2位球星合作，沙迪奧文尼左路快放後橫傳，C朗接應射成2比0。

上季聯賽冠軍希拉爾靠中堅艾布拉希頂入追番1球，比賽末段，艾納斯獲得12碼，C朗主射入網，呢位40歲老將今場有7次射門，其中3次中目標入2球，傳球成功率達73.7%，賽後當選今場最佳球員‧

C朗今季為艾納斯各項賽事上陣34場入30球，包括以21球排聯賽射手榜一哥位置，果然寶刀未老，艾納斯取得聯賽2連勝排第3位，落後踢少1場嘅榜首伊蒂哈德7分。

伊蒂哈德領先第2位希拉爾4分，兼踢少對方1場，隊內2位法國球星賓施馬、尼高路簡迪好大機會協助球隊奪冠。