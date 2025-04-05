希堅斯強勢闖巡迴錦標賽決賽　挑戰奧蘇紀錄

「巫師」希堅斯爭取在五星期內第二次奪走排名賽錦標，又再走近一步，他周五（4日）在巡迴錦標賽以10比7擊敗鶴健士，迎來生涯第58次躋身排名賽決賽，向紀錄進發。

希堅斯今仗在雙方打至5比5之後，繼續爆發，在最後7局袋走5局，並打出3桿「破百」，當中包括第12局轟出一Cue 144度，以148比0拿下，再憑最後一局「起Break」打出一Cue 107度，篤定決賽席位，與奧蘇里雲所保持的64個紀錄，再縮短距離；他將與丁俊暉及「小丑」沙比的勝方爭逐，力爭生涯第33個排名賽冠軍為目標。

希堅斯自2021年贏得球員錦標賽之後，一直陷入長達4年的錦標荒，並且一度質疑自己，直至上月在中國的世界公開賽奪冠，才令這位下月滿50歲的蘇格蘭名將重燃「心中團火」，而狀態十足的他更成為了本月展開的世錦賽中，其中一位爭標熱門。

「我當然很想贏了這個比賽，然後再去謝菲爾德(世錦賽)。」這位四屆世界冠軍表示:「鶴健士在首節表現很好，如果他以4比2領先，有可能會以5比3或6比2再拋離，很高興我能以4比4頂住，今天我打得很不錯。」他補充:「這裡的氣氛很好，相信周日會更好，我已迫不及待。」事實上，鶴健士今個比賽狀態甚勇，先後淘汰了梅菲及「世一」卓林普，他賽後對於自己止步4強亦甚為失望:「這是一場精彩的比賽，我只是有幾次失誤，希堅斯狠狠地懲罰我，他狀態極佳；雖然我現在很失望，但這仍然是美好的一周。」

至於中國的丁俊暉在8強以10比5淘汰應屆世界冠軍奇倫威爾森，昂然躋身4強，他與狀態弗爆的沙比將爭逐另一個決賽資格。