中環海濱演三鐵亞錦賽　伍泰龍位列第9：跑步要加強

由中國香港三項鐵人總會主辦的「亞洲三項鐵人半奧運距離錦標賽香港2025」，於今日（5日）假維港賽道展開一連兩日競逐，首日上演個人賽，儘管天陰有雨，但仍無阻一眾運動員力拼佳績。港男隊成績最佳的伍泰龍總排名第9位，賽後對發揮感滿意：「游泳和單車有進步，跑步要再多鍛鍊！」至於港女隊韋祺同樣以第9名完成，而男、女子精英組冠軍分別為日本的北條巧和中國國家隊的林鑫瑜。

今屆賽事吸引來自14個亞洲國家及地區、一共 104 位頂尖運動員競逐錦標，同時亦是為今年11月香港主場舉行的全運會三鐵項目作準備。賽事以半奧運距離進行，參賽者由中環灣仔海濱起步，先於維港完成750米的游泳項目，其後沿龍和道進行5圈、全程共18.5公里的單車項目，再轉到中環海濱長廊跑步5公里，最終在添馬公園文化廣場衝線，今次亦為港隊首場全運會選拔賽。

港隊巴黎奧運代表伍泰龍出戰個人賽男子精英組，首個項目游泳以9分14秒完成排第4，其後單車亦與其餘2名選手共同領先主車群，惟最後跑步階段慢慢被他人追上 ，終以53分54秒完成賽事，為港隊首名衝線、總排名第9位。日本隊的北條巧和隊友安松青葉分別以53分19秒即及53分25秒包攬冠、亞軍，中國國家隊的范俊杰以53分28秒奪得季席。

伍泰龍（Jason）賽後受訪直言已盡全力，對表現感到滿意，又指早段時間因腰傷暫停跑步訓練，即使如今傷癒但狀態仍需提升：「始終康復過程沒有捷徑，需要逐步建立體能，今場比賽游泳比前兩年有進步，單車亦有不俗發揮，證明近期的訓練方針對我來說是正確的。不過可能因為單車項目花較多力氣，到跑步時第2圈開始被追上，感覺到狀態未恢復到應有水準，希望到夏天比賽前，能用更多時間去提升跑步的狀態。」

談及今次賽事能否有助備戰全運會，Jason表示全運賽道距離不同，屆時每場比賽、每個人的狀態、乃至天氣都會不一樣，故今次比賽及成績未有太多參考價值。港隊明日將出戰混合接力賽，他對團隊有充滿信心：「希望明日接力賽能爭取好成績！」

至於稍早進行的女子精英組，港隊成績最佳的韋祺以1小時45秒完成，成為賽事第9名，這位21歲港將賽後表示游泳環節發揮不太滿意，好在最後跑步成績不錯才能躋身前十，她亦認為今次比賽的成績有助提升爭奪全運資格的信心。中國國家隊的林鑫瑜以59分07秒首名衝線封后，其隊友楊一凡以59分19秒奪亞，日本選手高橋侑子以59分45秒收穫季軍。