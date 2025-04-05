阿仙奴留力歐聯　讓唔起愛華頓

英超早場，愛華頓主場硬撼阿仙奴。「拖肥糖」雖然周中輸咗打吡，但臨別葛迪遜公園球場在即，踢1場少1場，因此分外起勁，況且阿仙奴傷兵滿營，兼且有歐聯後顧，今仗隨時勒住勒住，讓球盤愛華頓受讓半一，一於撐下盤。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

愛華頓於周中快車造訪同市死敵利物浦，激戰之下最終僅負0比1。不過呢場只係佢哋近10仗聯賽以來首度輸波，查實自從老帥莫耶斯季中回巢後，領軍11仗聯賽取得4勝5和2負，帶領一支之前唔識入波嘅球隊漸入佳境，逐漸走出降班漩渦，單計聯賽主場6戰獲2勝3和1負，當中近5場主場更加未輸過，成為逐漸走出降班漩渦嘅主因。

大家都知愛華頓下季會搬去新球場，意味住喺葛迪遜公園球場比賽剩番4場波，臨別在即，眾將喺主場打得特別落力。不得不提，上季加盟後一直冇貨交嘅前鋒比圖比東卡，今季6個聯賽入波，有5個喺「莫天才」麾下攻入，其中4球喺主場取得，可見一斑。

另邊廂，阿仙奴終於等到王牌布卡約沙卡傷愈復出，周中贏富咸後備入替立即有士哥，本來令人興奮，可惜一啖沙糖一啖屎，嗰場有中堅加比爾馬加希斯傷出，要知道主帥阿迪達好倚重佢夥拍威廉沙列巴，甚少輪換，冇咗呢位巴西國腳，加上卡拉費奧利同賓韋特未好番，焗用甩漏多多嘅積及基奧柯，難予人放心。

最重要係阿仙奴依家聯賽落後榜首利物浦12分，爭標機會剩番渺茫同冇機會，無謂嘥力喇，相反喺歐聯殺入8強，嚟緊周中首回合主場鬥皇家馬德里，為免再增添傷兵，造訪「拖肥糖」一定唔會去盡，留力打皇馬好過，今仗再失分一啲都唔出奇。

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