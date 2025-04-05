港超聯　攔路虎冠忠南區火併理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）頭場大戰，冠忠南區坐鎮香港仔運動場，迎戰「3哥」理文。下周需出戰「賽馬會菁英盃」4強的主隊，亞哥斯達聯同基斯控制中場，史提芬彭利拿、積遜及艾華組成前線三叉戟；至於上周不敵大埔的「黃黑軍團」有不少變動，改以張憙延、杜度、金旻奎以及刑滿復出的立花稜也擔正，保利臣先列後備，胡晉銘因傷未被列入大軍名單。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯 ［C］

7 史提芬彭利拿

10 亞哥斯達

14 宋柱浩

16 翟廷峯

18 艾華

21 黃浩然

90 積遜

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

4 立花稜也

5 杜度

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威

16 顏樂楓［C］

17 張憙延

19 金旻奎

23 泰法蘇尼

91 羅沙

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

8 李嘉耀

9 基哥利

11 佐佐木周

15 黎格爾

19 趙聡悟

20 游卓峰

23 容昊

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

理文後備：

1 梁興傑［GK］

2 周子謙

7 保利臣

11 鄭兆均

12 羅焯熙

13 李毅凱

18 鄧筵霑

26 黃俊皓

55 余煒廉

99 施卡達利

周六（5日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場大戰，冠忠南區坐鎮香港仔運動場鬥「3哥」理文。上周慘負的「黃黑軍團」爭標形勢被動，再無失分空間，南區近況亦未如理想，但今季面對強隊不乏佳作，隨時再扮演「攔路虎」角色，兩隊爭勝決心無庸置疑，必定打甩髀！（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

南區上周聯賽以1比3不敵傑志，各項賽事兩連敗，領隊貝可泓提醒球員做好防守，同時因下周三要出戰「賽馬會菁英盃」4強，今仗或作輪換：「大家唔好見理文啱啱大比數輸波就鬆懈，場上任何時間唔夠集中，一定會付出代價，不過有球員啲傷仲未好番，所以我哋會做輪換，確保全隊以最佳陣容迎接『菁英盃』4強。」

趙聡悟盼把握對手失誤

南區今季各項賽事已與理文交手3次，趙聡悟（Sohgo）表示雙方已非常「熟路」，他又預期「黃黑軍團」上周吞敗後，今仗必定力求反彈，希望做好反擊製造威脅：「雖然大家好清楚對方嘅踢法，但理文上場輸得咁轟烈，今場一定搏晒老命，希望把握到佢哋失誤，打快攻爭取入波！」

理文上仗前列大戰，以3比7不敵「1哥」大埔，暫代主教練朱兆基承認賽果對球隊造成衝擊，強調球員不能因此氣餒，要盡快收拾心情：「輸咗一場咁緊要嘅賽事，球員信心點都有影響，所以喺呢個星期除咗集中備戰之外，都用唔同方法去鞏固番球員嘅信心。雖然聯賽踢到第3循環，但仍然有好多變數，我哋仲有7場，每場波都咁重要，我哋唔會因為一場失利就氣餒。」陣容方面，保連奴因次循環對南區領紅被「加監」，今仗需要停賽。

余煒廉避免又早段落後

後衞余煒廉坦言目前爭標形勢被動，但深信球隊已吸取教訓，今日會加強防守，避免過早失球：「上場發揮認真麻麻，畀對手把握到我哋嘅漏洞，所以今個星期都集中檢討減少失誤，同點樣提升把握力。香港仔個場不嬲唔易踢，希望踢出應有水準，唔好再喺早段失波，同盡快先開紀錄。」