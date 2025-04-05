恭喜「魔獸」！39歲杜域侯活與安東尼齊入名人堂

繼日前美媒爆料「甜瓜」安東尼確定入選今年籃球名人堂後，8次入選全明星的「魔獸」杜域侯活亦將會在首次被提名下榮獲此項殊榮，周六的NCAA四強賽中，將會公布最終入選名單。

杜域侯活生涯曾8度入選明星賽、8度獲選年度最佳陣容及3次當選年度最佳防守球員，他於2020年第二次效力湖人贏得生涯唯一的NBA總冠軍，也曾與美國男籃包括安東尼、勒邦占士、韋迪及高比拜仁組成最強正選陣容，奪得2008年北京奧運金牌。

1985年出生的杜域侯活，於2004年以「高中畢業生」身份參加NBA選秀，被奧蘭多魔術以第一輪第一順位的「狀元」姿態加盟，早於2005年以19歲342日之齡，成為NBA史上最年輕居得20分20籃板的球員，其後在2006-07賽季就首度入選全明星賽。

杜域侯活現年39歲，生涯18個賽季場均15.7分、11.8籃板，曾先後效力魔術、湖人、火箭、鷹隊、黃蜂、巫師及76人等7支NBA球隊，其後曾到台灣加盟桃園永豐雲豹；而上星期他成為了第13位進入魔術隊名人堂的球員，他致辭時一度哽咽：「我在這裡成長，每次回到奧蘭多，這種感覺都很正，能夠成為魔術名人堂的一部份，真是不可思議。」名人堂入主典禮將於9月5日在康涅狄格州舉行晚宴及頒獎，而9月6日則於麻州斯普林菲爾德進行正式入主儀式。