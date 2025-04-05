港超聯　重返勝軌！理文1球險勝冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）頭場大戰，冠忠南區坐鎮香港仔運動場，迎戰上周告負的理文。最終「黃黑軍團」憑艾華頓初段一箭定江山，以1比0力挫完場前有川瀨浩太被逐的冠忠南區，全取3分。

下周需出戰「賽馬會菁英盃」4強的主隊，亞哥斯達聯同基斯控制中場，史提芬彭利拿、積遜及艾華組成前線三叉戟；至於上周不敵大埔的「黃黑軍團」有不少變動，改以張憙延、杜度、金旻奎以及刑滿復出的立花稜也擔正，保利臣先列後備，胡晉銘因傷未被列入大軍名單。

開賽不足1分鐘，理文就有埋門機會，張憙延左路傳中，安尼亞12碼點附近撞射斜出，4分鐘後，理文先開記錄，艾華頓右路推大位射破伍瑋謙十指關，球證觀看VAR後，認為處於越位位置的安尼亞，未有干擾伍瑋謙視線，改判入球成立。29分鐘，主隊幾乎追平，史提芬彭利拿接應積遜罰球，頭槌中楣彈出，理文半場領先1比0。

主隊半場後立即換入黎格爾，改善中場截擊力，49分鐘，陳潤潼斬入禁區，積遜近門迎頂被陳嘉豪救出。63分鐘，翟廷峯傳中，杜度頭槌解圍，陳潤潼起腳，被陳嘉豪救出，其後南區另一次角球攻勢，艾華勁射同樣未能攻破陳嘉豪十指關。67分鐘，主隊以基哥利入替積遜，加強攻力，4分鐘後幾乎扳平，亞哥斯達開出角球，宋柱浩頭槌中柱彈出。其後保利臣頭槌攻門，球證觀看VAR後確認川瀨浩太混戰中犯手球，決定判罰12碼並向川瀨浩太出示紅牌，但艾華頓操刀被伍瑋謙救出。但理文仍成功保住勝果，贏1比0完場，重返勝軌。

川瀨浩太今仗被逐，意味將會缺席下周三（9日）對東方的「賽馬會菁英盃」4強，領隊貝可泓（Calvin）對此感到非常可惜，並直言不同意球證向川瀨浩太出示紅牌的決定：「第四球證同我哋講，話川瀨浩太蓄意阻止個波入網要罰紅牌，我哋一定唔同意呢個決定，但唔再對球證嘅主觀判斷講咁多啦。」

談到球員演出，Calvin認為球隊開局慢熱，但稱讚球員下半場發揮大有改善：「頭10至15分鐘，成隊好似未瞓醒咁，結果畀理文有機可乘，不過下半場踢得唔錯，『肥彭』（史提芬彭利拿）同艾華尾段仲有貨交，可惜冇乜運，有幾球中柱，但我哋唔會埋怨，繼續保持正面。」

理文上周以3比7不敵大埔，今仗就成功保持不失兼全取3分，暫代主教練朱兆基承認，球員經大敗後信心難免有影響，但稱讚門將陳嘉豪表現集中，並解釋正選陣容出現幾個變動的原因：「『嘉豪』全場都冇乜犯錯，又化解到幾次埋門，表現夠集中，而且球隊經過大敗之後，需要輪換搵番生氣，令球員冇咁多包袱。」對於艾華頓射失12碼，「朱基」表示實屬欠運，強調對球員抱有信心。