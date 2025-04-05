港超聯 傑志鬥北區力爭上游
2025年04月05日 17:01
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港超聯：傑志 VS 北區
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，由傑志在旺角大球場主場迎戰北區。「藍鳥」今場中堅組合由艾里奧夥拍鄧達思，鄭展龍與顏卓彬坐鎮中場，箭頭為迪美路夫，鐘樂安、慈英不入大軍名單。北區方面，兩名巴西兵丹尼路、基拿美鎮守後防，肯迪在中場派牌，倒戈的戴子軒擔正，與黃偉國攻堅，舒拉普先列後備。
傑志正選：
25 泰利 [GK]
4 鄧達思
5 艾里奧 [C]
8 鄭展龍
10 馬查度
11 林樂勤
12 裵栽釪
17 費蘭度
20 利亞倫
24 顏卓彬
27 迪美路夫
後備：
1 王振鵬 [GK]
23 石皓心 [GK]
2 羅梓駿
9 韋頓
14 潘沛軒
18 陳傲軒
21 畢頓
30 祖連奴
31 馬斐
34 甘智健
67 李兆軒
北區正選：
1 龐焯熙 [GK]
2 波比
3 基拿美
5 丹尼路
8 肯迪 [C]
9 羅港威
10 羅曉聰
18 戴子軒
29 簡嘉亨
32 艾利安
73 黃偉國
北區後備：
16 張桂華 [GK]
19 湯振雄 [GK]
4 李俊霆
7 舒拉普
12 吳栢希
22 劉君正
23 韋健豪
27 黃靖然
28 班哲文
33 蕭世充
82 凌柏賢
周六（5日）港超聯尾場，傑志於旺角大球場主場遇上北區。「藍鳥」要把握機會追趕前列球隊，但北區今季首次錄得連勝下，士氣大振，隨時令「藍鳥」失分而回！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）
林樂勤渴望入波
傑志上場3比1擊敗冠忠南區，成功重返勝軌，但仍落後榜首大埔6分。左閘林樂勤（Jordan）承認爭標形勢依舊被動，但指球隊會戰鬥到底，又提醒隊友今場需要嚴防肯迪：「我哋依家冇嘢可以輸，唯有做好自己，每場都贏波，再一步一步追番上去。北區最緊要提防肯迪，佢係我心目中最佳中場之一，好多攻勢都係由佢製造出嚟。」
聯賽來到最後6輪，Jordan作為「藍鳥」的主力，暫時僅交出3次助攻，他認為自己表現僅屬合格：「上季叫做仲入到吓波，但今季仲未開到齋。雖然係踢左閘，但都想盡快入到加盟傑志嘅第一球！」
北區上場在古杜拉兩黃一紅被逐下，仍以4比3險勝九龍城，取得兩連勝。當中黃偉國更攻入今季開齋波，兼交出1次助攻，惟他對今季個人表現未太滿意：「可能過往都係踢翼鋒或中鋒，今季變咗中場中，覺得無論攻守都做得未夠好，剩低幾場希望有多啲出場時間，繼續爭取助攻甚至入波，幫球隊升番上更高名次。
黃偉國：反擊要快準狠
球隊次循環面對傑志曾大敗5球，「阿國」指要復仇的話，除集中防守避免先失球外，更重要是把反擊要做到「快準狠」：「反擊要再快啲，保持住上場對九龍城速率，簡單1至3腳就要傳到去對方心臟地帶同起腳，做到嘅話絕對有得踢！」