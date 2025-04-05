港超聯　傑志鬥北區力爭上游

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，由傑志在旺角大球場主場迎戰北區。「藍鳥」今場中堅組合由艾里奧夥拍鄧達思，鄭展龍與顏卓彬坐鎮中場，箭頭為迪美路夫，鐘樂安、慈英不入大軍名單。北區方面，兩名巴西兵丹尼路、基拿美鎮守後防，肯迪在中場派牌，倒戈的戴子軒擔正，與黃偉國攻堅，舒拉普先列後備。

傑志正選：

25 泰利 [GK]

4 鄧達思

5 艾里奧 [C]

8 鄭展龍

10 馬查度

11 林樂勤

12 裵栽釪

17 費蘭度

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

後備：

1 王振鵬 [GK]

23 石皓心 [GK]

2 羅梓駿

9 韋頓

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

30 祖連奴

31 馬斐

34 甘智健

67 李兆軒

北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

2 波比

3 基拿美

5 丹尼路

8 肯迪 [C]

9 羅港威

10 羅曉聰

18 戴子軒

29 簡嘉亨

32 艾利安

73 黃偉國

北區後備：

16 張桂華 [GK]

19 湯振雄 [GK]

4 李俊霆

7 舒拉普

12 吳栢希

22 劉君正

23 韋健豪

27 黃靖然

28 班哲文

33 蕭世充

82 凌柏賢

周六（5日）港超聯尾場，傑志於旺角大球場主場遇上北區。「藍鳥」要把握機會追趕前列球隊，但北區今季首次錄得連勝下，士氣大振，隨時令「藍鳥」失分而回！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

林樂勤渴望入波

傑志上場3比1擊敗冠忠南區，成功重返勝軌，但仍落後榜首大埔6分。左閘林樂勤（Jordan）承認爭標形勢依舊被動，但指球隊會戰鬥到底，又提醒隊友今場需要嚴防肯迪：「我哋依家冇嘢可以輸，唯有做好自己，每場都贏波，再一步一步追番上去。北區最緊要提防肯迪，佢係我心目中最佳中場之一，好多攻勢都係由佢製造出嚟。」

聯賽來到最後6輪，Jordan作為「藍鳥」的主力，暫時僅交出3次助攻，他認為自己表現僅屬合格：「上季叫做仲入到吓波，但今季仲未開到齋。雖然係踢左閘，但都想盡快入到加盟傑志嘅第一球！」

北區上場在古杜拉兩黃一紅被逐下，仍以4比3險勝九龍城，取得兩連勝。當中黃偉國更攻入今季開齋波，兼交出1次助攻，惟他對今季個人表現未太滿意：「可能過往都係踢翼鋒或中鋒，今季變咗中場中，覺得無論攻守都做得未夠好，剩低幾場希望有多啲出場時間，繼續爭取助攻甚至入波，幫球隊升番上更高名次。

黃偉國：反擊要快準狠

球隊次循環面對傑志曾大敗5球，「阿國」指要復仇的話，除集中防守避免先失球外，更重要是把反擊要做到「快準狠」：「反擊要再快啲，保持住上場對九龍城速率，簡單1至3腳就要傳到去對方心臟地帶同起腳，做到嘅話絕對有得踢！」