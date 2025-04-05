森林誓力保前4　頂得住維拉

英超大戰，阿士東維拉主場對諾定咸森林，兩隊實力旗鼓相當，但維拉有歐聯後顧之憂，加上聯賽主場頻頻失分，未必佔到甜頭。至於諾定咸森林演出四平八穩，各項賽事近6場不敗，為力保前4位奪取下屆歐聯入場券，必定搏盡，既然森林受讓，最好揀讓球客勝（+1）。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

阿士東維拉走勢凌厲，各項賽事6連勝，但要留意其中2場係英足盃對英冠球隊卡迪夫城、普雷斯頓，歐聯16強「雙殺」比利時球隊布魯日，好大程度上因為對手實力差一截。睇番維拉英超成績唔算突出，近4次聯賽主場出擊僅1勝，包括打和兩支護級球隊韋斯咸、葉士域治，今仗遇上第3位嘅諾定咸森林，好大機會又失分。

此外，維拉將於下周四凌晨歐聯8強首回合作客巴黎聖日耳門，呢場大戰明顯更重要，領隊艾美利權衡輕重後，今場英超或會輪換部分主力，更加難以擊敗森林。

另邊廂，諾定咸森林近6場比賽法定時間取得3勝3和，包括同樣以1比0擊敗曼城及曼聯，同埋打和第2位阿仙奴0比0，可見呢支「神奇球隊」防守非常穩固，其中上場面對曼聯24次射門，都力保不失，相信有力抵禦維拉攻勢。森林曾於今季英超首循環以2比1擊敗維拉，心理上有優勢，今仗可坐和望贏。

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