港超聯　又失分！傑志遭北區反勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（5日）尾場，由傑志在旺角大球場主場迎戰北區，傑志雖憑利亞倫先開紀錄，但北區之後靠肯迪梅開二度，最終以2比1反勝而回。值得一提，「藍鳥」失分後，暫時踢多一場下，落後榜首大埔6分，要後上奪冠難度更大。

「藍鳥」今場中堅由艾里奧夥拍鄧達思，鄭展龍與顏卓彬坐鎮中場，箭頭為迪美路夫，鐘樂安、慈英不入大軍名單。北區方面，兩名巴西兵丹尼路、基拿美鎮守後防，肯迪在中場派牌，倒戈的戴子軒擔正，與黃偉國攻堅，舒拉普先列後備。

北區初段反客為主，開賽不足1分鐘先有艾利安突放冷箭，但角度太正。2分鐘基拿美接應角球，混戰中一抽又被泰利接實。傑志隨後站穩陣腳，9分鐘鄭展龍篤前，但迪美路夫半單刀卻射斜。30分鐘「藍鳥」率先打開紀錄，迪美路夫落底傳入中路，利亞倫無人看管下撞入，半場領先北區1球。

易邊後北區傾力反撲，戴子軒交前，傑志後防未能及時解圍，肯迪快腳射入，52分鐘追成1比1。8分鐘後北區有機會反超，肯迪禁區內被艾里奧拉跌，球證黃偉倫一度直指十二碼，但隨後他到場邊翻查VAR後，指丹尼路較早前侵犯鄭展龍先，傑志逃過一劫。兩隊之後搏拳，「藍鳥」換入祖連奴、韋頓，北區亦有射手舒拉普登場。直至補時階段，肯迪接應羅港威傳中頭槌頂入，最終北區以2比1成功反勝，取得3連勝，而「藍鳥」近3場則第2度失分。

北區今場反勝傑志，賽後主教練陳志康稱賽前難以預料，又稱滿意球員發揮：「上半場逼得好好，但無奈傑志質素、把握力高；不過好開心落後下，球員一直跟足部署，冷靜做好防守，一人走多步，再搵機會反擊。去到尾見到大家仲好有鬥心，香港足球應該要有依種激情，先吸引到更多人入場睇波！」