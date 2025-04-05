UTS網賽今年10月落戶啟德　魯列夫張之臻落實出戰

世界網壇近年正全力推行的UTS(Ultimate Tennis Showdown)網球巡迴賽，今年10月將首度落戶啟德，將於可擁萬名觀眾的啟德體藝館上演一連兩天的精彩激戰，上屆總冠軍澳洲的米納爾與中國「一哥」張之臻及2024年在維園捧走香港ATP網賽冠軍的魯列夫，已落實來港爭冠。

這個每站僅邀請8位頂級網壇球星爭逐的賽事，有別於傳統的ATP比賽，當中加入音樂及燈光效果，為增加比賽的刺激性亦會設時間規限，進行4節8分鐘直接得分制，並將比賽與娛樂融合，而香港成為今年度UTS的第三站，並於10月14及15日在啟德體藝館上演。

為隆重其事，UTS於周六（5日）上演的法國尼姆站比賽中場時間，特意舉辦了獎座交接儀式。受邀出席的中國香港網球總會會長鄭明哲在儀式上表示：「UTS香港將是UTS在亞洲首次舉行的比賽，也是2025年唯一的亞洲站。UTS不僅僅是一個網球比賽，它將體育競技與娛樂表演完美融合，是一個屬於香港的超級盛事。」

「對全球的體育迷來說，UTS香港是一個見證世界級運動員展現實力的絕佳機會。」鄭明哲補充道：「無論你是網球愛好者，還是剛接觸這項運動，都可以期待一場充滿激情、競技性與娛樂性的『運動娛樂』網球盛宴。」

UTS創辦人莫拉托魯 (Patrick Mouratoglou)表示：「香港是一個充滿活力、生氣勃勃且節奏快速的地方，因此它是UTS在亞洲首次亮相的理想地點。」這位曾多年帶領細威出戰大滿貫的著名教練坦言：「我們與中國香港網球總會都期望UTS能讓更多人，尤其是小朋友和年輕人，加入到網球運動中。」

賽會今天率先宣布其中三位參賽的星級球手，包括2024年度總冠軍的澳洲「一哥」米納爾與中國「一哥」張之臻及前年捧走香港ATP網賽冠軍的魯列夫，而其餘5位星將名單將再作公布。這項比賽總獎金達100萬美元，每站的參賽球手將根據成績獲得積分，每站冠軍可獲16分，全年累積積分最多的球手成為總冠軍，可獨享30萬1千美元的獎金。