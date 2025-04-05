輸爭議12碼！阿仙奴遭愛華頓逼和

周六（5日）晚英超頭場上演「師徒對決」，阿仙奴主帥阿迪達領軍出征葛迪遜公園球場，同愛華頓恩師莫耶斯大鬥法，最終阿仙奴被罰一球具爭議12碼，作客遭愛華頓逼和1比1，爭標機會愈來愈渺茫。

由於阿仙奴嚟緊周中歐聯8強首回合要硬撼皇馬，今仗亦作出唔少輪換，湯馬士柏迪、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、馬田奧迪加特等主力先任後備，佐真奴費路、史達寧等獲擔正。球員時代曾效力愛華頓嘅阿仙奴主帥阿迪達，賽前亦同「拖肥」教頭兼恩師莫耶斯深情抱抱，兩人喺即將停用嘅葛迪遜公園球場各為其主，別有一番滋味。

阿仙奴開波後頻頻發動角球攻勢，其中迪格蘭賴斯於左路開出角球幾乎直入，但被主隊班夫韋迪及時解圍。去到34分鐘，愛華頓前場失咗控球權，畀史達寧長驅直進，並妙傳李安度杜沙特於左路窄位勁射破網，完半場前呢位比利時國腳幾乎在同一位置整多粒，不過被比克福特出迎閂出，迪格蘭賴斯補射又唔入。

易邊後阿仙奴即換入加比爾馬天尼利同布卡約沙卡，諗住加強攻力，點知冇耐隊友利維斯史基利於禁區內與積夏里遜鬥食身位，互有動作，但竟遭球證判罰12碼，之後經VAR覆核後維持原判，令人抓晒頭，伊利文尼戴耶操刀一針見血扳平，最終各一言和。

阿仙奴再度失分，依家落後榜首利物浦11分，仲要踢多1場，聯賽剩番7輪，爭冠軍機會渺茫，亦意味住利物浦贏多4場就可封王。