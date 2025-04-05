港超聯　九龍城頑抗大埔來襲

【東網按次收費直播】

周日（6日）為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場由大埔作客深水埗運動場面對九龍城，前者為力保榜首優勢，一定不會留手。（東網周日下午3時按次收費直播）；至於尾場則上演榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。（東網周日下午4時30分按次收費直播）

上場即使踢多一人，惟九龍城仍以3比4不敵北區，主教練陳銘剛對未能贏波感失望，盼今場對大埔可以做得更好：「大埔依家勢頭係好好，我哋都會作出針對性部署，避免重覆上場嘅毛病，希望喺主場球迷支持下，製造到驚喜。」陣容方面，邵昀俊因手指骨折將會缺陣，尼天奴仍有傷在身，上陣成疑。而曾錦濤累積5張黃牌，須停賽一場。

小將封天詠上場為九龍城第二度擔正，他形容自己的表現不過不失，「自己上場入局比較慢，事後睇番我覺得有啲位唔太滿意，跑動上面要再積極啲。」封天詠續指是役面對強敵，絕對不能再鬆懈：「就算對手踢少個，或者我哋領先1球都好，唔可以抱住僥倖心態，尤其對住大埔咁強勁嘅對手，要挑戰佢哋就要保持百分百集中。」

杜國榆（Remi）今季備受重用，對上9場聯賽全部擔正，而最近在馬高斯山度士養傷長唞下，更被委以重任客串中堅，他直言問題不大：「作為球員，最緊要都係有得踢。其實一開始要啲時間適應，好彩加比爾好出色，非常容易夾，『堅Sir』（李志堅）、隊友又畀我好大信心。」

爭標形勢目前緊湊，Remi表示今場對九龍城一定不會輕敵：「港超今季冇一場易踢，每一個對手都值得尊重。好似九龍城對傑志都攞過3分，對強隊踢得幾好，唔集中、放鬆嘅話一定會失分。」陣容方面，上場因傷缺陣的盧卡斯、李家豪已經復操，惟未知能否趕及上陣。

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：14.龍梓軒 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：17. 田中芳拓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 5.峇夏比 20.帕特華維迪

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼