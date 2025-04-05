港超聯　港會主場招呼標準流浪

【東網按次收費直播】

周日（6日）為大家送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場由大埔作客深水埗運動場面對九龍城，前者為力保榜首優勢，一定不會留手。（東網周日下午3時按次收費直播）；至於尾場則上演榜下游大戰，包尾大幡港會主場出擊，於香港足球會足球場迎戰標準流浪。（東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會本季各項賽事對標準流浪，錄得3戰全敗，今周再度交鋒，主教練谷卓斯有信心能夠搶分，盡力擺脫榜尾：「雖然今季輸咗畀流浪3次，但差距愈嚟愈細，聯賽次循環我哋頂到下半場補時階段先輸，今次返到主場，應該會醒神啲，只要大家放膽進攻，唔係冇機會贏波㗎。」值得一提，季中加盟的鄭進泓繼續養傷，未克候命。

至於2月從深水埗來投的奧斯卡，指流浪反擊效率高，務必謹慎應對：「流浪比較鍾意縮後嚟踢，搵機會打反擊，而且雷仙奴好爆得，畀到我哋極大威脅，所以大家組織嗰陣唔好咁易斷纜，唔可以咁容易畀佢哋埋門。」此外，奧斯卡稱已逐漸與隊友產生火花，融入踢法，盼順利為球隊搶分。

上仗標準流浪於「賽馬會菁英盃」分組賽以1比0贏冠忠南區，可惜因得失球不及對方而出局，助教林嘉緯認為球隊整體表現比預期好，對於無緣衞冕感可惜：「球隊整體部署都見到成效，但因為南區防守穩陣，無辦法再追多球，如果開頭傳中嗰球入咗嘅話，可能成場戰局唔同晒，無奈就係爭少少。」「嘉緯」透露今場作客港會將針對反擊進行部署，提醒球員需保持主動：「港會埋身好強，加上個場窄，成場波一定係來來回回好快，我哋會喺前場多啲主動壓逼，希望攻勢組織更有高效率。」

後衞法蘭度表示港會近期狀態回升，加上在客場比賽更添難度，會盡力發揮對抗性，鞏固後防：「上場港會逼和東方已經見識到佢哋嘅實力，不過我哋嘅人腳都唔輸蝕，今場絕對唔可以畀佢哋有機可乘，我哋會盡力攞晒3分。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：97.林澔希 18.積施利 26.羅素 4.唐道碧 22.比提

中場：6.奧斯卡 8.麥美倫 10.薩拉沙

前鋒：7.陳灝 9.里奧

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：32.李泳豪 23.林堂真 45.安沙 19.姚浩明

中場：11.巴拉克 70.比迪高 5.林遼太

前鋒：77.雷仙奴 40. 伊巴謙 7.劉智樂