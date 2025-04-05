艾殊利高爾：馬莫殊合格取代夏蘭特

曼聯領隊魯賓艾摩廉將尋求連續第3次戰勝曼城，一旦成功將是他連續第2次於英超贏哥迪奧拿的球隊。今季季初，艾摩廉曾帶領士砵在歐聯擊敗哥帥執教的曼城。然而，今季雙殺死敵曼城的成績，無法掩蓋曼聯的不濟，他們在周中再次遭遇滑鐵盧，已經呑下今季第13場聯賽敗仗。

在不敵諾定咸森林之前，曼聯本已經4場保持不敗，可惜最後也未能奪得今季首次聯賽2連勝。

曼聯今場將會缺少兩名之前在曼市打吡勝利中舉足輕重的球員，其中包括當天的英雄阿密特迪亞路，而明奈未知會否帶傷上陣，也許至少能先擔任後備。 美臣蒙特則在對森林的比賽中終於傷癒復出，他希望能球季剩餘比賽中在領隊的計劃中佔有一席之地。

曼城方面，近來最關鍵的消息是主力球員艾寧夏蘭特的受傷，儘管在對般尼茅夫的比賽中入球，並幫助曼城再次殺入英足盃4強，但還是因腳踝受傷而被逼提早離場，賽後也證實需要養傷數周。

儘管踢法與艾寧夏蘭特不盡相同，但馬莫殊已經證明自己可以成為一名合格的替代者，並將自己的入球狀態從德甲帶到英超，目前為曼城出場13場攻入6球，其中包括最近2場比賽攻入2球，考慮到曼聯今季失球數目之多，因此他很可能會繼續在今仗取得士哥。

曼城在今季季中一度遭逢11場不勝，此後狀態稍稍穩定下來，但在最近的6場比賽中，僅取得2場勝利。

每當這兩支球隊交鋒時，總會是一場激動人心的比賽，近年來曼城也是較佔優的一方，他們近6次聯賽對紅魔贏4次，我預計他們將持續這個勢頭並能作客取勝。