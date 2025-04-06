香港隊　女足出發沙特　張煒琪：要重新適應

港隊女足下周二（8日）作客沙特阿拉伯「拍跳」，大軍周日（6日）凌晨由香港出發。不過相隔半年再重返港隊的前鋒張煒琪，受訪時卻承認自己狀態未足；同時她又指自己今季因在球會傑志慣常擔任翼鋒，因此需要時間重新適應中鋒位置。

港隊22位球員連同主教練列卡度、足總女足經理黃若玲等職員，是日凌晨齊齊出發，中途會在多哈轉機，預計周日早上9時多才抵達沙特。值得一提，由於周六晚上傑志、沙田、民和公民和仁足社先後出戰「足總盃」賽事，因此多名港隊球員，需要在完場後趕到機場，過程相當匆忙。

前鋒張煒琪因撞正五人亞盃外，早前缺席了省港盃和Pink Ladies Youth 國際賽，相隔半年後再代表港隊出戰十一人比賽，她坦言要時間適應：「始終好耐冇跟大家一齊練波，五人同十一人比賽有啲分別；同埋今年喺球會踢翼，同港隊踢嘅正中鋒位置，都有啲唔同，所以仲重新適應緊，當然有少少吃力，但我會繼續努力。」

此外，「煒琪」承認自己狀態未足，惟強調仍會全力以赴：「練完球會、五人同十一人，有時肌肉都會攰，甚至未必瞓到覺，體力支撐唔到，所以狀態會有啲下跌。但自己心態都冇改變，想趁依家仲有氣有力，幫球會、港隊出一分力 ！」

至於現效力打比郡U21的外流兵高栢齡，上次在Pink Ladies Youth 國際賽才首度為大港腳披甲，今次亦有份隨隊到沙特，她在出發前顯得十分開心：「心情興奮但都可惜，因為踢得一場有啲短。上次自己表現唔差嘅，希望同隊友磨合可以再好啲。」港隊緊接在5至6月需出戰多場友賽、世盃外賽事，惟「栢齡」坦言未知屆時能否為港披甲：「今次因為我放緊暑假，雖然學校好支持我返嚟代表港隊，提供網上課程，等我之後追番追度，但都要睇吓撞唔撞考試先。」

此外，「栢齡」已外流英國接近4年，她承認自己的確有所成長，同時又提到將來打算：「當地球員技術可能冇咁細膩，但踢法硬淨、強度高，令自己體能有所提升，同埋比賽經驗都多咗。嚟緊都想爭取上一隊，但個競爭都大，加上簽證問題，所以唔排除未來會去唔同國家體驗吓。」