國米失分折將　意甲歐聯雙線告急

周日(6日)凌晨意甲爆出冷門，榜首國際米蘭領先2球優勢下，作客被護級球隊帕爾馬逼和2比2，變相令第2位拿玻里有機會拉近積分距離。國米失分之外，仲有中堅巴斯東尼受傷，可能缺陣周三(9日)凌晨歐聯8強首回合作客拜仁慕尼黑。

國際米蘭原本順風順水，由達美安、馬古斯杜林各建一功，上半場領先2比0。不過，換邊後帕爾馬教練捷禾迅速作出多個換人調動，果然立竿見影，後備上陣嘅中場貝拿比遠射入網，加上另1位後備兵安達積卡射門省中人改變方向入網，協助帕爾馬扳平2比2。

戰至補時，帕爾馬幾乎反勝，同樣後備入替嘅前鋒馬迪奧柏歷堅奴剷射中楣彈出，國米可以執番1分已經算好彩。

賽後帕爾馬主帥捷禾表示，自己用錯正選陣容，否則應該可以贏波。值得一提，捷禾球員時代曾效力國米7年，其後擔任國米青年軍教練，呢位羅馬尼亞名宿對付舊東家，似乎特別有心得。

國際米蘭和波後，領先踢少1場嘅第2位拿玻里4分，榜首位置並唔穩陣，中堅巴斯東尼今仗踢完上半場受傷退下火線，左膝需要敷冰，將接受進一步檢查，未知能出戰拜仁慕尼黑。